В древние времена бессонницу лечили путем жертвоприношений различным божествам (Гипносу или Морфею). После появления морфия это средство активно использовали для коррекции диссомнии, однако недолго из-за возникновения зависимости. Затем был выведен хлоралгидрат – первый в своем роде успокаивающий и снотворный препарат.
Естественно, что можно и нужно использовать фармакологическую терапию бессонницы. Однако самым важным фактором является изменение образа жизни пациента.
Следует придерживаться правильной гигиены сна. Для этого нужно:
Отказаться от употребления крепких напитков перед сном
Не смотреть телепередачи, вызывающие яркие эмоции
Исключить вредные привычки
Настроить режим сна и бодрствования
Не применять гаджеты в кровати во время отхода ко сну
Выделять время для полноценного отдыха, физических упражнений, прогулок
Медикаментозное лечение бессонницы следует применять в случае сохранения ее симптомов на фоне терапии основного заболевания и соблюдения пациентом всех правил гигиены сна. Лекарственные средства используются только при отсутствии у больного позитивной динамики, несмотря на применяемые меры. Основным заданием медикаментов на данном этапе является восстановление правильной структуры сна.
В современном арсенале врача имеется множество средства для этой цели. Применяют снотворные препараты, обладающие седативным (угнетающим) эффектом, транквилизаторы, антигистаминные средства и некоторые антидепрессанты, а также современные нейролептики с затормаживающим действием и медикаменты растительного происхождения.
Но здесь также существует множество подводных камней в виде привыкания, наличия побочных эффектов, нарушения структуры сна и отсутствия доказательной базы для того или иного препарата. Поэтому назначать их следует с осторожностью и строго по показаниям.
Старайтесь отдыхать вовремя и обязательно высыпаться, соблюдая правила гигиены сна, чтобы сон не нарушился настолько, что будет нужна медикаментозная помощь. И не принимайте препараты для нормализации сна самостоятельно и бесконтрольно, чтобы себе не навредить.
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