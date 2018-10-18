Бесплодие - результат работы мозга.

Итак, мы выяснили, что корректность работы репродуктивной системы во многом, если не полностью, определяется головням мозгом. Именно кора колонного мозга решает быть материнству или не быть. Но как она примате такое решение? Как она взвешивает и определяет внешнею и внутреннюю ситуацию?

Представьте, ежесекундно в мозг поступает миллионы импульсов (извне и изнутри), которые необходимо переработать и систематизировать. Мозг работает по принципу доминанты, то есть когда преобладает только один очаг возбуждения, а все остальные тормозиться или вовсе подавляются, не имея шанс реализоваться в поведении.

Доминанта это настроенность на определенное поведение на определенное восприятие реальности, и часто она реализуется в разрез здравого смысла, принятого в социальном обществе. Например, когда у меня все есть - машина, квартира, дача - а мне плохо.

Так вот, выделяют, так называемую, гестационную доминанту, или доминанту материнства. Она отвечает за создание соответствующего очага возбуждения в коре головного мозга, для обеспечения направленности всех реакций организма на создание условий для зачатия, сохранения беременности, полноценного вынашивания и родов.

Подавление этой доминанты ведёт к бесплодию, например, неясного генеза, к нарушению имплантации эмбриона, нарушению его развития, прерыванию беременности. В "лёгких" формах это проявляется через сильный токсикоз на поздних сроках беременности и осложнению в родах.

Что может подавлять гестационную доминанту?

Другая, ещё более значимая - доминанта тревоги. ⠀

Тревога это сигнал о стойком неблагополучии в среде (и речь не о социальном-финансовом благополучии);

Стресс дома, небезопасная атмосфера в семье и в отношениях с родственниками.

Стресс на работе, постоянное напряжение и ощущение выстаивания из последних сил.

Небезопасное положение в обществе, в стране, в городе.

Стресс связанный с переездом на новое место жительства.

Новости Бесплодие на фоне остановленных переживаний

Источником тревоги так же может являться и внутреннее состояние женщины:

Эмоциональное истощение в следствии недавно перенесённых травм физических или моральных.

Общее состояние неуверенности и страха перед беременностью, родами и дальнейшим материнством.

Иррациональные страхи смерти во время родов, рождения больного ребёнка, потеря партнера, потери себя как личности.

Болезненные воспоминания своего детского опыта, отношения между родителями и другие семейные травмы.

Перенесённые в прошлом аборты, неудачные беременности.

Идеализация роли матери, когда материнство становится буквально неподъёмными психологическим испытанием, наступление которого бессознательно оттягивается.

Что-то ещё, сугубо индивидуальное.

Доминанта тревоги сильнее материнской доминанты, это биологически обусловлено. В природе самка никогда не даст потомство в ситуации стресса. А так,как репродуктивная система не является жизненно-необходимой, без неё организма может полноценно существовать, то временная блокировка ее не является критичной.

И тогда работа должна идти не на увеличение доминанты материнства, через социальные смыслы о родительстве (как это прекрасно, важно и ми-ми-ми), потому что конкурировать с тревогой материнство не в состоянии, а на уменьшение доминанты тревоги. На работу в этой области.

То есть не поиск женского начала, йогу, танцы с бубном, отдых и красивую музыку, картинки про беременность и малышей, а на погружение в самые темные стороны своей души, на встречу с собственными страхами и потребностями. Этим занимается психотерапия. ⠀

Читайте на OBOZREVATEL, о страхах и бесплодии