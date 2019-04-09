Артистка цирка лишилась волос из-за редкого заболевания

Потеря волос может быть вызвана психологическим расстройством. Жительница Швейцарии Клэр Дженна Ори заболела трихотилломанией в возрасте всего 10 лет. Перевод в новую школу вызвал сильный стресс – Клэр начала вырывать волосы на голове.

Она испытывала жестокое отношение сверстников. В 13 лет Клэр носила парик, хулиганы попытались его стянуть и прозвали "чужой". Девушка дважды пыталась покончить с собой, что потребовало квалифицированного лечения.

Пребывание в психиатрической больнице в течение двух месяцев Клэр описывает как постоянную депрессию. После курса лечения мисс Ори поступила в новую школу, которая, по ее словам, была "похожа на сообщество хиппи".

Однако попытки найти облегчение и решить проблему не принесли долгожданных результатов. Только переезд в новый город и поступление в школу циркового искусства положительно повлияли на Клэр и она больше не страдает от трихотилломании.

Сейчас Клэр работает цирковым акробатом, она научилась контролировать свою зависимость, которую сравнивает с необходимостью курить сигареты. Ее отец оказывает всяческую поддержку и готов оплатить операцию по пересадке, чтобы дочь больше не носила парики.

Мисс Ори приняла участие в съемке нового документального фильма режиссера Артура Кьюти "Лица психического здоровья", тем самым она хочет обратить внимание на проблему и повысить осведомленность о трихотилломании, так как многие стесняются говорить о проблеме и скрывают ее.

Трихотилломания - это психологическое расстройство, при котором больной вырывает на себе волосы. Заболевание чаще встречается у женщин и обычно развивается в молодости.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram