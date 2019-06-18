Еще год назад я сама писала этот вопрос всем врачам, мастерам йоги и психологам. Сейчас, вот уже год, как эта тема полностью мне неинтересна. Я просто рассталась со стрессом.
Избавится от длительной дипрессии и стресса мне в своё время помогла медитация. И я знаю, что сейчас многие закроют лицо руками и завоют: "О, боже! О чем она! Какая медитация?". Но на самом деле – это отличный способ уменьшить последствия стресса, выйти из депрессии, улучшить качество сна и даже бороться с паническими атаками. Все беспокоятся о здоровье позвоночника, внутренних органов, а про нервную систему забывают напрочь.
Мой хороший друг, который уже давно практикует йогу поделился с нами, как правильно начать медитировать:
"Сядьте в положение с прямой спиной в позу со скрещенными ногами или на обыкновенный стул. Сделайте глубокий вдох и выдох. Начните наблюдать ваше дыхание: как оно входит и выходит, как наполняет ваши легкие и на выдохе касается верхней губы.
После этого сделайте вдох на протяжении 5 секунд, задержка дыхания на 5 секунд и выдох 5 секунд. Таким образом дышите три минуты. Затем перестаньте считать и еще 4-5 минут просто наблюдайте дыхание.
Вас будут беспокоить различные мысли, не обращайте на них внимания. Не подавляйте их, а просто переносите своё внимание на дыхание. Вы заметите, что постоянно сбиваетесь и забываете о дыхании. Ничего страшного. Это нормально. Когда вы поймали себя на том, что улетели в мысли, возвращайтесь к наблюдению".
Уже после первой практики стресс значительно ослабнет, сознание станет гораздо яснее и даже может нормализоваться сердечный ритм.
Достаточно медитировать 10 минут каждый день. Главное – делать это ежедневно. Улучшение качества сна и уменьшение усталости вы почувствуете уже через две-три недели.
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