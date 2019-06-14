Бывало ли у вас, что чье-то поведение очень сильно вас раздражает?

То, как мы себя ведем, часто обусловлено установками из детства, полученными от родителей или важных взрослых. Нам так долго говорили, как нужно себя вести, что мы чувствуем себя плохо, как будто "не в своей тарелке", если ведем себя по-другому.

Согласно теории Тайби Кэлера, на то, как мы действуем, влияет пять распространенных факторов (драйвера): "Старайся!", "Спеши!", "Будь идеальной!", "Будь сильной!", "Радуй других!". Говоря нам эти фразы, родители не хотят ничего плохого. Наоборот, они готовят нас к взрослой жизни, хотят, чтобы мы научились справляться с трудностями и верили в свои силы. Но, к сожалению, за всеми этими установками скрывается очень большое напряжение, которое может привести к нервным расстройствам, болезням и депрессии.

Будь идеальной!

Одна моя знакомая, назовем ее Карина, когда бы ее не встретил всегда выглядит идеально подобрана одежда, безупречный макияж, прическа и свежий маникюр, подтянутая, ухоженная, всегда в хорошем настроении.

Однажды за кофе я спросила ее – как тебе удается всегда выглядеть так безупречно? Сначала, она воодушевленно начала рассказывать свои лайфхаки, а потом… расплакалась. "Ты не представляешь, как это трудно для меня - выйти на улицу без макияжа или с грязной головой. Я вышла однажды так в магазин. Мне казалось, что все на меня смотрят. Я прибежала домой, не сделав и половины покупок, у меня случился настоящий приступ паники! Это какое-то помешательство, я думаю, что мне нужно к врачу".

Мы проговорили почти час и вышли на то, что у Карины была очень требовательная мама. С детства она ей говорила фразы: "Ты же девочка, ты должна быть причесанной. А что скажут другие, а что они о тебе подумают?".

Да, Карина научилась всегда выглядеть безупречно, при этом это сказывается не только на ее внешности: она перфекционист до мозга костей и все, за что она берется – делает долго, скрупулезно, качественно. Иногда не укладывается в дедлайны, но в целом на работе она на хорошем счету и ей доверяют самую сложную и ответственную работу.

Вот только с коллегами отношения не ладятся, да и в личной жизни тоже не все хорошо.

Дело в том, что люди с драйвером “будь совершенным” привыкли быть требовательными не только к себе, но и к другим. Как правило, им тяжело работать в команде, они считают, что никто не может сделать работу лучше, не умеют делегировать, тащат все на себе, а вклад других не ценят и довольно жестко критикуют.

То же самое происходит и в личных отношениях: любая ошибка партнера повод для разрыва. Они не способны строить отношения, потому что не могут принять, что люди не идеальны.

Что делать?

Быть постоянно идеальной – невозможно, кроме стресса – это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, в качестве противоядия, стоит признать, что в мире нет идеальных людей, и вы не исключение - позвольте себе быть не идеальными, разрешите себе совершать ошибки.

Также стоит научиться ставить четкие сроки в работе и выполнять их, сдавать работу вовремя, даже если не считаете ее завершенной; и научиться доверять другим, не критиковать, вместо этого благодарить за работу и делегировать полномочия.

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Спеши!

Если в детстве вас все время подгоняли фразами типа: "Ну что ты копаешься, давай быстрее!", то подсознательно во взрослом возрасте вы будете все время спешить.

Такие люди делают все очень быстро: быстро едят, быстро говорят, быстро принимают решения, часто эмоционально, о чем потом жалеют.

У меня была такая сотрудница: я не успевала за ходом ее мыслей, так как она очень быстро и сбивчиво говорила, а потом делала. Но почти всегда за ней приходилось переделывать. Такие люди в спешке могут упустить важные детали, или просто наделать ошибок. Не говоря уже о том, что они часто принимают неверные решения, которые основываются на эмоциях.

Именно так мы чуть не расстались: после сдачи очередного отчета с ошибками, ей его вернули со словами: "Пожалуйста, переделай!". Так как это происходило уже в десятый раз, она сказала, что у нее нет на это времени и она увольняется. Я буквально схватила ее за руку, чтобы она не написала заявление, и предложила ей подумать до завтра. На завтра она принесла исправленный отчет и сказала, что передумала, и уже была увлечена новым проектом и без умолку о нем рассказывала. Она не могла и пяти минут усидеть без дела, ей все время нужно было куда-то бежать, что-то делать, чем-то заниматься...

Что делать?

Такие люди хороши, если нужно сделать срочную работу, не требующую внимания к деталям, но в других случаях им стоит научиться замедляться.

В этом поможет медитация и пребывание здесь и сейчас. Если вы заметили, что начали спешить – остановите себя, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сознательно сбавьте темп, научитесь наслаждаться процессом, вместо того, чтобы немедленно получать результат. Помните, что у вас достаточно времени и вы можете себе позволить двигаться в своем собственном темпе.

В общении давайте себе время подумать и принять решение, не рубите с плеча. Перечитывайте письма перед отправкой, а лучше откладывайте отправку на следующий день и перечитайте на свежую голову. Не отвечайте сразу в мессенджере, просите дать вам возможность перезвонить. Тяните время, чтобы появилась возможность хорошо обдумать ответ или решение.

Старайся!

Однажды ко мне на консультацию пришла девушка с запросом: “У меня ничего не получается! Чтобы я не делала, чтобы не планировала - результат нулевой!”.

Мы с ней составили план действий на ближайший месяц, при этом пошаговый и такой, который выполнить не составило бы труда, но уходя она сказала: “Я постараюсь!”. Это была ключевая фраза. Скорее всего, в детстве ей часто говорили: “Старайся лучше! Ты же можешь!”, а на любую плохую отметку в школе или результат в спорте хуже, чем у других говорили: “Плохо старалась, ты можешь лучше!”.

Результат во взрослом возрасте: прокрастинация, неуверенность в себе, ни одно дело невозможно довести до конца, а зная, что все равно не похвалят, а скажут, что ты могла лучше - предпочитают и вовсе не делать. На работе такие люди найдут самый сложный и длинный путь решения задачи, они как будто подсознательно все усложняют, чтобы в очередной раз доказать - я не смогла.

При этом они с энтузиазмом берутся за новые задачи, исследуют такие аспекты, которые другие даже не додумались бы оценивать, но им сложно брать на себя ответственность - энергия иссякает, как только задача становится рутиной. Тогда начинается затягивание сроков, допускается много ошибок и по итогу - работу приходится доделывать кому-то другому.

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Что делать?

Чтобы задачи не казались такими сложными и трудно выполнимыми - дробите их на более мелкие, но самое главное, каждый раз, когда было сделано что-то даже самое незначительное, необходимо праздновать победу и хвалить себя за это.

Работая в команде, необходимо научиться задавать прямые вопросы и получать фидбек по своей работе, стараясь учитывать пожелания и комментарии коллег или заказчика.

Заканчивать то, что начали. Составлять четкий план задач и не приступать к следующей задаче до тех пор, пока не закончена предыдущая.

Радуй других!

Наверняка в каждом коллективе есть человек, которого все называют "душа компании". У нас был такой человек. Девушка всегда заботилась о том, как себя чувствуют другие, старалась сделать так, чтобы всем было хорошо, избегала конфликтов, вместо этого наоборот, сглаживала острые углы и всех мирила. Она патологически не выносила ссор! При этом наше настроение она чувствовала моментально, как только входила в офис. Её уровню эмпатии можно было позавидовать.

Такие люди, кстати, очень хорошие переговорщики, поскольку, чувствуют других и знают, чего те хотят. Но держать нараспашку сердце 24 часа в сутки – это очень сложная работа! Потому что чувствовать приходится и негативные эмоции. А приводить всех в хорошее расположение духа – это и вовсе титанический труд. Если такие люди сознательно не прекращают "переживать" эмоции других и не используют техники для восстановления, очень скоро сами начинают нуждаться в помощи.

Они действительно, как "солнышко" в коллективе, и могут быть лидерами и поддерживать хороший микроклимат. Они очень стараются быть хорошими, чтобы никого не расстроить. В детстве им, скорее всего, говорили, что они не должны расстраивать родителей, заставляли чувствовать себя виноватыми, если у мамы или папы случалось плохое настроение. Таким образом, дети учились "считывать" эмоции еще по шагам за дверью и лезли из кожи вон, чтобы не расстроить, не разозлить, не накликать на себя негативные эмоции родителей.

Но есть одно “но” - иногда они склонны фантазировать: додумывают за других то, чего не было, “чувствуют” не то, что на самом деле, и переживают по этому поводу.

Что делать?

Радовать себя! Поверить в том, что если перестать заботиться о других, то вы все равно существуете, вы важны и значимы, и позволить себе радовать себя.

Развивать эмоциональную грамотность, учиться прямо и открыто коммуницировать. Если показалось, что кто-то на вас сердится - спрашивать прямо, а не переживать и додумывать эмоции за других.

Проверять информацию, не действовать, опираясь на чувства, а включать холодный разум, основываться на фактах.

Будь сильной!

Моя подруга недавно родила и сразу же вернулась к работе. При этом она работает, когда ребенок спит, на встречи ездит с ребенком, у нее нет ни бабушек, ни няни. Домашние дела тоже на ней, муж целыми днями работает, но к его приходу она всегда старается приготовить ужин. Однажды она перестала отвечать на мои сообщения, я позвонила ей и спросила, все ли в порядке? Она сказала, что плохо себя чувствует.

В тот же день я зашла ее навестить, мы разговорились и она рассказала, что больше не может, что устала, что слишком много всего, муж не помогает. А недавно у нее случился нервный срыв - она наорала на своего трехмесячного ребенка. Я помогла ей с домашними делами и посоветовала вечером поговорить с мужем, попросить о помощи. Почти ночью от нее пришло сообщение: “Алла, спасибо! Я сказала мужу, что мне нужна помощь, а он очень удивился и спросил, почему я раньше никогда ему об этом не говорила? И что, конечно же, он готов помогать и хочет. Просто он думал, что я не хочу, чтобы он мне помогал, что мне нравится все делать самой и не решался сам предложить”.

Причина такого поведения - родительская установка “Будь сильной!”. Чтобы не происходило, родители говорили, что нельзя отчаиваться, нужно продолжать, не нужно себя жалеть. Во взрослом возрасте такие люди все тащат на себе. Они настоящие тираны по отношению к себе: они могут нагрузить себя работой, с которой не справится и 5 человек. Но сжав зубы сделают все самостоятельно, даже если после этого умрут. Это очень надежные люди, от них так и веет стабильностью. В любой критической ситуации, когда другие будут паниковать и нервничать - они хладнокровно взвалят весь груз ответственности на себя и, главное, действительно справятся.

Еще таким людям очень сложно проявлять свои чувства и просить о помощи. Даже в коллективе они вряд ли попросят кого-то помочь. Поэтому у них нередки нервные срывы, а иногда все заканчивается нервным истощением, депрессией или психосоматическими заболеваниями.

Что делать?

Развивать контакт с телом. Слушать себя, спрашивать: “Чего я сейчас хочу? Как я сейчас себя чувствую?”. У меня была одна клиентка, которая просто перестала ощущать, что хочет сходить в туалет, вспоминала об этом уже когда совсем было невмоготу. Поэтому останавливаться и слушать свое тело - очень важно! Не менее важно находить время для отдыха, для того, что нравится, для заботы о себе.

Научиться просить о помощи, делегировать задачи, не тянуть все на себе, разрешить себе побыть слабой и уязвимой. Сказать себе, что проявлять эмоции и испытывать их - это нормально. Быть искренними с собой и другими, не бояться говорить о том, что беспокоит.

Составлять список задач и ставить дедлайны, чтобы контролировать нагрузку.

Люди с той или иной установкой (или драйвером) имеют массу позитивных качеств и все вместе могли бы быть отличной командой, если каждый занимается именно тем, что у него лучше всего получается. Главное не забывать, что есть вторая сторона медали, та, которая является неврозом и ведет к стрессу. Поэтому очень важно слушать себя, давать себе отдохнуть, обращаться за помощью к другим, учиться быть открытыми, честными и радоваться каждому моменту.

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