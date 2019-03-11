Если ощущение, что вы крутитесь как белка в колесе, но при этом ничего не успеваете долгое время не покидает вас, тогда эти рекомендации для вас. Как навести порядок в делах и что нужно делать, чтобы продуктивность росла, при этом оставалось время для отдыха и семьи.

Планируйте

Многие избегают планирования, а ведь именно оно позволяет удерживать фокус на том, что действительно важно, а что можно не делать вообще. При этом начинать нужно с глобальных целей на год.

Наметьте широкими мазками, какая сфера вашей жизни больше всего нуждается в вашем участии. Возможно это здоровье, внешний вид, карьера, семья, а может вы давно никуда не ездили, не читали книг, ни изучали что-то новое. Когда вы наметите большие цели на год, пропишите, что конкретно нужно сделать для того, чтобы их достичь. Разделите большие цели на маленькие задачи, составьте себе план на месяц, на неделю, на день.

Не перегружайте себя

Если в вашем ежедневнике на день запланировано больше 5 задач, значит вы неправильно планировали. Пользуйтесь правилом 3+2, где 3 - большие задачи, занимающие много времени, и 2 незначительные, на выполнение которых не понадобится много усилий. Тогда вы точно все успеете, а это в свою очередь принесет ощущение удовлетворенности и завершенности. Завершенные дела - это ваш источник энергии и вдохновение для того, чтобы приступить к новым задачам.

Также полезно проанализировать на что сейчас уходит ваше время. Попробуйте, например, на протяжение двух недель записывать все, что вы делаете и сколько времени на это тратите. Вы сможете удивить самих себя, как многое вы успеваете! Когда мы не фиксируем время, затраченное на те или иные дела, а в конце дня остается ощущение, что мы опять ничего не успели, это очень сильно понижает нашу самооценку. Вам может показаться, что с вами что-то не так. Часто чувство, что вы ничего не успеваете ведет к прокрастинации, и вместо того, чтобы маленькими шагами идти к цели, мы и вовсе перестаем что-то делать. А зачем, все равно не успеваем!

Когда вы увидите, на что уходит ваше время и как много вы на самом деле делаете, то вы:

получите дополнительный заряд энергии и уверенность в себе,

сможете подкорректировать свои планы, правильно расставив приоритеты и убрав все лишнее.

Таким лишним может быть “зависание” в социальных сетях, просмотр сериалов, а иногда вы просто сможете увидеть, что в целях на год у вас в приоритетах здоровье и карьера, а время уходит на другое.

Определите приоритеты и ценности

Для чего вы живете? Какая самая большая цель вашей жизни? Что для вас важно? Это не просто философские вопросы, это ваш ориентир, который поможет отсечь лишние задачи, на которые уходит время, но которые не приносят удовлетворения, потому что они никогда не смогут привести вас к тому, чего вы действительно хотите.

Если для вас главная ценность в жизни это семья, но вы тратите время на построение карьеры и обучение, а времени на семью не остается, то вам определенно стоит что-то поменять в своих планах.

То что для вас ценно поможет избавиться вам от ненужных задач, и освободит время на дела, которые действительно для вас важны.

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Запланируйте отдых

Чтобы быть более эффективными в выполнении задач, необходимо иметь на это силы и энергию. Такой ресурс организм получает, когда отдыхает, поэтому очень важно вносить в свой ежедневник не только повседневные дела, но и планировать отдых.

Чем крепче сон - тем вы эффективнее

Не менее важно полноценно высыпаться. Во время сна происходит множество важных процессов для восстановления и отдыха нашего организма. Если вы не высыпаетесь, спите недостаточно или тревожно - организм не получает полноценного отдыха и очень скоро вы начнете уставать даже от незначительных усилий, потраченных на выполнение самых простых задач. То есть другими словами - вы будете тратить много энергии, но расходовать ее неэффективно. Получив полноценный сон, вы сможете затрачивать меньше времени на выполнение задач, находить более эффективные ее решения, научитесь подходить к работе творчески и получать от нее удовольствие.

Чтобы организовать себе полноценный сон, проведите несколько простых ритуалов, которые в этом помогут:

за 2 часа до сна отложите мобильные и выключите компьютер, а сериалы или пролистывание ленты в Фейсбуке замените на чтение книг или прогулку на свежем воздухе,

выпейте стакан ромашкового или мятного чая,

помедитируйте или используйте техники расслабления тела, чтобы быстро уснуть, если страдаете бессонницей,

проветривайте помещение, в котором спите.

Практика ничегонеделанья

Всем трудоголикам я рекомендую практиковаться в ничегонеделаньи! Почему это важно? Если вы патологически не выносите состояние, когда вы ничего не делаете, и все время находите себе занятия, то вы не замечаете как перегружаете себя, эффективность падает, стресс возрастает, и это неизбежно приведет к проблемам со здоровьем в будущем.

Причина почему мы не можем сидеть без дела может уходить корнями в глубокое детство. Возможно в детстве вас хвалили только, если вы что-то делали, и говорили, что нельзя бездельничать и, таким образом, вам кажется, что вы имеете право жить и быть любимыми, если трудолюбивы и активны.

Позвольте себе ничего не делать! Отложите все дела сначала на 20 минут, можете даже провести это время с часами в руке, потом 30 минут, потом 40. Научитесь расслабляться в этом состоянии и наслаждаться им. Пребывайте здесь и сейчас, не пытайтесь планировать в голове, что вы сделаете, когда время ничегонеделанья закончится. Это поможет перезагрузиться и высвободить огромный ресурс для выполнения последующих дел.

Ведите здоровый образ жизни

О пользе здорового образа жизни уже так много сказано, что часто мы начинаем воспринимать этот совет как белый шум. Но это действительно важно! Сколько вы проводите времени на свежем воздухе, как хорошо вы питаетесь, насколько качественный и сбалансированный ваш рацион, как много пьете воды, как часто даете себе физическую нагрузку - все это влияет на ваше самочувствие и на то, есть ли у вас ресурс, чтобы выполнять другие дела. Если вы не в ресурсе, то вы будете слишком много времени тратить на простые задачи, будете быстро уставать, не будете испытывать удовольствия от дел и от жизни в целом. Поэтому обязательно включите в свой ежедневный план все то, что поможет вам быть здоровыми физически.

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