Любые перемены, даже если это перемены к лучшему - стресс для организма. Я подготовила чек-лист, что необходимо сделать, чтобы переход на новую работу был максимально комфортным и безболезненным, и не принес разочарования и еще больший стресс уже в ближайшем будущем.

Итак, вы получите предложение о работе своей мечты!

1.Получите максимум информации от нового работодателя.

Узнайте все, что необходимо знать о новом работодателе и новом месте работы помимо ваших функциональных обязанностей. Узнайте, кто был до вас на вашей должности и почему уволился, какой микроклимат в коллективе, и все в таком духе, что поможет вам нарисовать полную картину того, в какие условия вы попадете и чего вам ждать и к чему готовиться.

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2. Заключите контракт на входе.

Подробно проговорите сколько, когда и за что вам будут платить. Сумма, сроки, ожидания от вашей работы. Лучше всего оформить это в письменном виде, попросите прислать вам оффер, в котором все эти договоренности будут зафиксированы. Не забудьте уточнить и включить в контракт возможное повышение должности, зарплаты, когда это произойдет, а также предусмотрено ли обучение за счет компании.

3. Подготовьтесь к адаптации.

Даже, если вы специалист с большим опытом и уверены в своих навыках и компетенциях, новый коллектив, новая обстановка, новые задачи - все это потребует времени для адаптации. Старайтесь не брать слишком много задач на первый период и уточните, кто сможет вам помогать. Возможно это будет ваш коллега, руководитель или HR-менеджер, но такой человек обязательно должен быть, чтобы помочь вам в адаптации.

4. Обозначьте собственные ориентиры и ценности.

Если условия, которые вам предлагают, вас устраивают и вы готовы принять предложение, сядьте и пропишите, какие у вас ожидания и цели от этой работы: как должен выглядеть ваш рабочий день, процесс принятия решений, вплоть до внешнего вида офиса. Этот план будет ориентиром для вас на первое время, возвращаясь к нему вы легко сможете понять сделали ли вы правильный выбор и является ли это место работы тем, что вы хотели и о чем мечтали.

5. Обеспечьте себе финансовую подушку безопасности.

Адаптационный период на новом месте длится около 3 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы познакомиться с коллегами, своими обязанностями, войти в курс дела и приступить к работе. Обычно именно столько длится испытательный срок для любого сотрудника. Но это и тот срок, когда вы можете решить, что компания не прошла испытательный срок у вас, и вы точно так же можете отказаться от предложения. Чтобы финансы не играли решающую роль при принятии решения продолжать ли вам работать, сформируйте денежный запас, который позволит вам жить без работы минимум 3 месяца. Тогда вы будете чувствовать себя свободно и сможете более честно ответить себе на вопрос: ваше это место работы или вы ошиблись.

6. Заручитесь поддержкой близких.

Первое время, пока вы будете входить в курс дела и привыкать к новому распорядку дня - у вас будет уходить очень много ресурсов и времени на действия, которые раньше давались вам намного легче. Из-за этого может возникнуть сильная усталость. Это абсолютно нормально в период адаптации, просто учтите это и давайте себе больше времени для отдыха. Предупредите близких и попросите их о помощи, например, взять на себя некоторые домашние дела, обеспечить вам тишину и покой вечером и любое другое проявление заботы, пока вы не войдете в привычный ритм жизни.

7. Стройте открытую коммуникация на новом рабочем месте.

С первого же дня старайтесь конструктивно и открыто обсуждать рабочие вопросы с коллегами. То, как вы с первого дня начнете взаимодействовать с другими, сформирует определенное отношение к вам и, например, оградит от сплетен и кулуарных разговоров, на которые тратится очень много времени и сил. Если вы продемонстрируете, что готовы воспринимать конструктивную критику, это откроет возможности открыто обсуждать проблемы и разрешать конфликты.

Желаю вам удачи на новом месте!

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