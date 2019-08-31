Всем, кто приходит ко мне с депрессией и тревогой, я, кроме специального прочего, твержу как молитву; "Ребята, спорт... Посильные нагрузочки, но обязательно с кайфом от процесса, и тогда мозг выдает серотонин, и будет вам счастье".

Панацея? Нет. Бывает, что без таблеток никак? Да. И всё-таки!

Хорошо давать советы из теплого кресла, а сам-то?)

В общем, за последние недельки такой опыт:

1. Вернулся в зал (пару раз в неделю, игровой спорт)

2. Перестал есть хлебчик и любимую жареную картошечку. Ем - салаты, мясо, фрукты. Каши. Много чистой воды.

Иллюстрация

Всё. Счастье наступило.

Живу и слышу, как тело радуется. Тихонечко так :) Похоже, у тела есть невероятный инстинкт – жить. Как только движуха, тело начинает жить в радости. И что? А то, что МОЗГИ работают совершенно по-другому.

Спорт и питание, одно без другого не очень, а так - дополняют. Мысли меняются, если их хорошо проветривать! (с) Другой обмен веществ – и обновляется жизнь, многое отпадет как просто ненужное… И много радости, и много всякого общения.

Чего и вам, мои прекрасные люди, от всей души желаю.

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