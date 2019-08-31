Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психология

Алексей Саква
Алексей Саква
Практикующий психолог, участник Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Все статьи автора

Тело умеет жить в радости

100

Всем, кто приходит ко мне с депрессией и тревогой, я, кроме специального прочего, твержу как молитву; "Ребята, спорт... Посильные нагрузочки, но обязательно с кайфом от процесса, и тогда мозг выдает серотонин, и будет вам счастье".

Панацея? Нет. Бывает, что без таблеток никак? Да. И всё-таки!

Хорошо давать советы из теплого кресла, а сам-то?)

В общем, за последние недельки такой опыт:

1. Вернулся в зал (пару раз в неделю, игровой спорт)

2. Перестал есть хлебчик и любимую жареную картошечку. Ем - салаты, мясо, фрукты. Каши. Много чистой воды.

Тело умеет жить в радости

Иллюстрация

Всё. Счастье наступило.

Живу и слышу, как тело радуется. Тихонечко так :) Похоже, у тела есть невероятный инстинкт – жить. Как только движуха, тело начинает жить в радости. И что? А то, что МОЗГИ работают совершенно по-другому.

Спорт и питание, одно без другого не очень, а так - дополняют. Мысли меняются, если их хорошо проветривать! (с) Другой обмен веществ – и обновляется жизнь, многое отпадет как просто ненужное… И много радости, и много всякого общения.

Чего и вам, мои прекрасные люди, от всей души желаю.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей Саква Алексей Саква
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости