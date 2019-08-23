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/ Блоги - Психология

Александра Литвинчук
Александра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевт Все статьи автора

Лучшее время для изменений – сейчас!

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Лучшее время для изменений – сегодня!

Настоящий момент жизни значит гораздо больше, чем любой другой момент, потому что именно то, что Вы делаете сейчас и сегодня, определяет, каким человеком Вы становитесь. А то, кем Вы становитесь, в свою очередь определяет качество и направление вашей жизни в целом;

Если Вы сегодня не возьмёте ответственность за свою жизнь, выборы и поступки, достижения целей, то какие у Вас основания думать, что Ваше завтра, или следующая неделя, или следующий месяц, или следующий год будут другими, более успешными? Поверьте, этого не случится;

Мменно поэтому если хотите позитивных перемен в жизни, начните действовать решительно уже сегодня...

Лучшее время для изменений – сейчас!

Иллюстрация

С чего начать свою трансформацию к успешной жизни?

  1. Задайте себе вопрос "Чего я хочу от жизни, кем я хочу стать?"

  2. Сформулируйте две-три цели, которых вы хотите достичь... и каждый день 30 мин уделяйте этому время

  3. Через месяц посмотрите каких результатов Вы достигли...

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Автор
Александра Литвинчук Александра Литвинчук
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
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