Стресс – это часть повседневной жизни каждого, и избежать его невозможно, однако можно научиться управлять своими эмоциями.

Часто из-за семейных неурядиц, бытовых забот, проблем на работе мы испытываем сильное напряжение, много переживаем по пустякам, и как следствие истощается наша нервная система.

В стрессе мы не можем думать, мы можем только реагировать. Часто при стрессе возникает много страхов, усталости, злости и бессилия. В таком состоянии сложно принимать конструктивные решения и находить варианты выхода из возникших ситуаций.

Что важно сделать?

Вернуть себя в ресурсное состояние. Отдохнуть. Переключиться на те сферы жизни, где все хорошо! Выспаться. Остановиться. Заметить себя. Погулять на свежем воздухе. Заняться спортом. Убрать фактор стресса или поменять к нему отношения. Например, вас сильно раздражают утренние пробки. Что вы можете делать? Выезжать раньше утром и да, приезжать гораздо раньше на работу. Или менять отношения к пробкам. Занимать себя, когда стоите в пробке, прослушивая интересную книгу или например, делать дыхательные практики... Здесь возможны варианты... Смотреть на ситуацию со стороны, не подключать свои эмоции. Задавать себе вопросы: "Что самое страшное может произойти?", "Как я могу выйти из возникшей ситуации", "Как я себя могу простить?", "Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?" В эмоциях страха, вины или гнева мы не можем думать, мы можем только реагировать. Поэтому, я предлагаю сначала успокоиться при помощи дыхательных практик. Просто сесть и медленно подышать. Далее посмотреть на ситуации со стороны и выбрать наиболее правильное для себя решение. Найти способ, который поможет повысить настроение. Приятное общение, танцы, музыка. Сделайте это.

Есть прекрасная коучинговая техника. Если плохое настроение, много негативных переживаний, выпрямить спину, сделать глубокий вдох и выдох, визуализировать лесенку наверх и думать, что прямо сейчас важно сделать, чтобы улучшилось настроение. Сделайте это!

Настроение радости – это единственное состояние при котором мы можем создавать новое: мысли, идеи, состояния…

Иллюстрация

Каждый день мы создают свою "химию тела" из эмоций и мыслей, которые рождаются на этих эмоциях…

У нас куча энергии без инструкции, которая расходуется нам во вред.

Думайте о хорошем! Учитесь управлять своими эмоциями. Смотрите на негативные мысли со стороны, из мето-позиции, не подключайте эмоции. Развивайте эмоциональный интеллект!

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