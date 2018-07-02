Женщины часто жалуются на отношения. Но во многих случаях они сами являются виновниками того, что происходит.

Вот 5 вещей, которые наверняка портят отношения с партнером, потому их ни в коем случае нельзя совершать:

Решать его проблемы - всё-таки он "взрослый мальчик" и может сам найти работу, отправить своё резюме и взять кредит!

Быть для него "подушкой" - Вы не его личный психолог, помните об этом в тот момент, когда он желает рассказать Вам о всех горестях своей неблагодарной судьбы.

Отказываться от личной жизни и карьеры - когда Вы ходили в школу Вас во всём ограничивали родители и учителя. Теперь Вы выросли, и никто не имеет право запрещать Вам жить свою жизнь! И ни один человек не стоит того, чтобы на эту жизнь "забить"!

Менять внешность в угоду мужчине - сегодня у Вас один парень и ему нравятся брюнетки, завтра у Вас новый поклонник, который предпочитает блондинок, разве ваши "волосы" выдержат все эти "метаморфозы"!? Любые перемены со своей внешностью должны основываться на ваших личных предпочтениях!

Помогать финансово - в тот момент, когда Вы дали первые деньги своему Мужчине, Вы признались и себе, и ему, что не верите в то, что он способен справиться сам и отныне где-то в глубине души он станет для Вас неудачником! Ваши отношения выдержат эти перемены?