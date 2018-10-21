Причины агрессии Вредные советы - жанр детской литературы, посредством иронии показывающий, как не следует поступать. Итак, 10 вредных советов психиатра.

1.Используйте для улучшения памяти и работы мозга ноотропы и сосудистые препараты. Пусть их эффективность не доказана, пусть они иногда опасны, если продаются - значит работают.

2.Никогда не принимайте антидепрессанты - это зло. Их придумали американцы, чтобы подсадить на них все население. Тот факт, что они применяются при широком спектре расстройств - только подтверждает, что это заговор.

3.Депрессии не бывает. Если вы видите человека со сниженным настроением, знайте, он просто притворяется. Обязательно скажите ему, что вы его раскусили.

Новости Причины агрессии

4.Самые лучшие препараты против тревоги - это те, которые рекламируют по телевизору. Гомеопатия и фитопрепараты точно решат все проблемы. Принимайте с удовольствием и в больших количествах.

5.Вам поставили ВСД или "усталость надпочечников", а может, "синдром дырявого кишечника"? Поздравляю! Вам наконец-то нашли подходящий диагноз. Скорее заказывайте побольше БАДов и давайте лечиться.

6.Врач назначил препараты и не спросил про функцию щитовидной железы? Отлично! Зачем сдавать какие-то анализы? Зря тратить время и кровь. Обращайтесь только к этому врачу и посоветуйте его всем родственникам, друзьям и знакомым.

7.Лучшая помощь при психических расстройствах - народные целители. Ведь все психические расстройства от сглаза и порчи - вас просто заколдовали.

8.Врач на приеме не разговаривает с вами, а заполняет какие-то бумаги? Видите, какой занятой, он точно вам поможет! Сидите в тишине и не переживайте. А если он не знает, что такое доказательная медицина, лечит по старинке, без всяких этих "модных штучек" - это клад, а не доктор.

9.Психолог отговаривает вас от обращения к психиатру и говорит, что нужно просто усерднее работать? Отличный специалист, не забывайте оплачивать его услуги.

10.Психические расстройства не лечатся! Вам просто нужно смириться и ничего не делать.

Я надеюсь, эти советы вызвали у вас улыбку и я уверен, вы никогда не будете им следовать.

Читайте на OBOZREVATEL, советы психиатра: как сохранить сексуальное влечение?