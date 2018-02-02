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Прямо на пол: в больнице на Киевщине произошел вопиющий инцидент с младенцем

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В Василькове Киевской области произошел вопиющий инцидент с младенцем в приемном отделении детской больницы.

О нем рассказала мама ребенка Татьяна Пишняк на своей странице в Facebook.

Прямо с порога ее спросили, будет ли она ложиться в стационар, и дали знать, что если нет, ей там не рады. При этом ее 7-месячную дочку стошнило прямо на глазах у врачей.

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"В то время, когда она это говорила, мою 7-месячную дочь тошнило прямо на пол этой самой приемки. Как вы думаете, врач обеспокоилась этим фактом? Нисколько! Она как сидела, так и осталась сидеть, даже ее нога осталась спокойно болтаться сверху на второй ноге", - рассказала Татьяна.

Так и не получив первой медицинской помощи, родители уехали с ребенком в частную клинику.

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При этом женщина подчеркнула, что предыдущий их визит в приемное отделение был не лучше.

"Палата, в которой ребенок должен выздоравливать - сырое, затхлое помещение со сквозняком. Чтобы вы понимали, в палате нет розетки! А зачем? В детской кроватке матрас в таком состоянии и такого вида, будто на нем спали бомжи. Взрослая кровать - продавленный гамак из пружин. Подразумевается, что дети, когда болеют, с мамой вместе не спят ни в коем случае. Иначе ребенка на этой кровати задавить - дело одной минуты", - написала расстроенная мать.

Местные жители поддержали Татьяну, заверив, что больницы в городе находятся в ужасном состоянии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист Олег Борисов рассказал об ужасах украинской медицины, с которыми он столкнулся в одной из больниц Киева.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
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