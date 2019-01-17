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''Проверено на мышах'': ученые назвали уникальное свойство голодания

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Американские ученые сообщили, что умеренное голодание приводит к улучшению здоровья и снижает риск появления болезней, связанных со старением.

Исследователи изучили влияние циркадных ритмов на метаболизм, сообщает Cell Reports.

Отметим, что циркадными ритмами называются "внутренние часы" организма, которые регулируют большинство процессов – от метаболизма, выброса гормонов вплоть до "распорядка" активности каждой отдельной клетки.

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Ученые провели эксперимент на мышах, которые ничего не ели в течение суток. В итоге подопытные потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии. Также у мышей снизилось соотношение между выдыхаемым углекислым газом и вдыхаемым кислородом. Когда их накормили, наблюдаемые эффекты исчезли.

"Голодание способно перевести геном в менее "строгий" режим и подготовиться к будущему приему пищи, что, в свою очередь, помогает запустить новые ритмические циклы. Иными словами, голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций, что в итоге идет на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением", – сказано в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, как спасти мужчин от импотенции.

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