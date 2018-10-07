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Прорыв в медицине: ученые приблизились к изменению генов человека

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Японским ученым могут разрешить модифицировать гены человеческих эмбрионов уже со следующего года.

Подобную идею выдвинули представители министерств здравоохранения и науки, сообщает "Укринформ". По мнению ученых, в будущем это поможет справиться с наследственными заболеваниями.

Манипуляции с ДНК эмбрионов вызывают критику специалистов по этике и других исследователей по всему миру, так как существует опасность проведения таких экспериментов не только в медицинских целях.

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Запрет на подобные вмешательства законодательно установлен во многих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения.

Место
Япония
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