Прорыв в медицине: ученые приблизились к изменению генов человека

Японским ученым могут разрешить модифицировать гены человеческих эмбрионов уже со следующего года.

Подобную идею выдвинули представители министерств здравоохранения и науки, сообщает "Укринформ". По мнению ученых, в будущем это поможет справиться с наследственными заболеваниями.

Манипуляции с ДНК эмбрионов вызывают критику специалистов по этике и других исследователей по всему миру, так как существует опасность проведения таких экспериментов не только в медицинских целях.

Запрет на подобные вмешательства законодательно установлен во многих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения.