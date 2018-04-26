Прокуратура возбудила дело: скандал с Амосовой получил продолжение

Прокуратура Киева начала досудебное расследование касательно возможной подделки постановления Окружного административного суда об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Министерство здравоохранения.

Как говорится в официальном заявлении на сайте Минздрава, 10 марта в СМИ появилась ложная информация о ее восстановлении в должности ректора НМУ Богомольца и запрете проводить проверку учебного заведения.

"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом выносилось. То есть суд не восстановил Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим министерство обратилось в правоохранительные органы.

"Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка удостоверения или иного официального документа. Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве", – говорится в заявлении.

Напомним, 20 февраля Амосову отстранили с должности на время служебной проверки. Причина - срыв лицензированного тестирования для студентов-стоматологов.

Она назвала решение незаконным и заявила об угрозах со стороны Минздрава. Позже Административный суд Киева восстановил Амосову в должности.

30 марта, на заседании комиссии МОЗ с заслушивания отчетов ректоров медицинских университетов работу Екатерины Амосовой за 2017 признали неудовлетворительной. Сама ректор на заседание не явилась, хотя его ради нее уже один раз переносили.

В тот же день был подписан приказ о расторжении контракта с Амосовой, согласно которого она была освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля 2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", 26 апреля появилась информация, что Амосову суд восстановил в должности.