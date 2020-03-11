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Антон Степанов

Тест на коронавирус ценою с пенсию и массовые отказы: OBOZREVATEL испытал на себе, возможно ли провериться на заразу

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В Украине официально зарегистрирован лишь один случай заболевания коронавирусом. Но волнение в обществе от этого не снижается. OBOZREVATEL выяснил, могут ли желающие в инициативном порядке пройти тест на коронавирус Covid-19 до того, как симптомы дадут о себе знать.

Под предлогом человека, вернувшегося из Италии (эпицентра коронавируса в Европе), наши журналисты обзвонил ряд государственных и частных клиник в Киеве.

Главное:

  • В городе семь коммунальных медучреждений, подготовленных для лечения больных коронавирусом, но не во всех есть экспресс-тесты. Их пока завозят.

  • Обследовать на наличие болезни могут в случае, если есть симптомы: высокая температура, кашель или человек прибыл из-за границы. Обследуют в условиях стационара, куда доставляют по скорой.

  • Без симптомов обследоваться на коронавирус можно только в одном частном столичном медцентре. Стоимость теста – 1,2 тыс. грн.

Лечение коронавируса в Украине

Лечение коронавируса в Украине

КГГА

Хотя в киевские больницы начинают поступать экспресс-тесты, обследовать смогут только человека с симптомами болезни. Прибытие из-за границы не делает человека "особенным", если симптомов нет.

Так, в инфекционном отделении клинической больницы №9 Киева нашему корреспонденту задали вопрос о самочувствии, и, узнав, что клинические показатели в норме, порекомендовали "самоизолироваться". В течение до 14 дней медики посоветовали не посещать общественные места, предложили носить маску и, по возможности, работать из дому.

Экспресс-тесты, по словам нашего собеседника, без клинических симптомов делать бессмысленно.

"Тест ничего не покажет и будет заведомо ложно-отрицательным", – рассказали в медучреждении.

Лечение коронавируса в Украине

Лечение коронавируса в Украине

ZIK

Насколько точны результаты быстрых тестов? Врач-инфекционист Дмитрий Дударь – рассказал OBOZREVATEL, что экспресс-тесты, которые завезли в Киев – высокочувствительные и высокоспецифичные. "Единственное, что эти тесты в первые дни болезни могу быть отрицательны, то есть могут еще не подтвердить (болезнь – Ред.)", – рассказал он.

Отметим, что на фоне ажиотажа, некоторые дельцы начали в сети продавать экспресс-тесты за 12 тыс. грн. Медики советуют осторожно относиться к таким предложениям, поскольку не ясно, имеют ли данные препараты сертификацию.

Тест на коронавирус ценою с пенсию и массовые отказы: эксперимент OBOZREVATEL

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в аптеки быстрые тесты будут поступать 16-17 марта. Их стоимость составит 300 грн.

На сегодняшний день журналисты OBOZREVATEL нашли в Киеве только одну клинику, где можно пройти тест на коронавирус не имея симптомов. Заказать услугу можно в частном медицинском центре в Соломенском районе. Стоимость – около 1,2 тыс. грн.

"Проводим тест крови на иммуноглобулины М и G коронавирусной инфекции. К вам приезжает медсестра, делает забор крови. Далее лабораторный анализ и результат", – рассказали в медучреждении.

Лечение коронавируса в Украине

Лечение коронавируса в Украине

КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

  • В Украине официально известно об одном случае заражения вирусом.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
вирус тесты
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