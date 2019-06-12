У всех по-разному: ученые составили новый список признаков запора

Команда исследователей из Королевского колледжа Лондона заявила, что необходимо сформулировать новое определение запора, основанное на опыте пациентов.
Врачи расходятся в симптомах этого состояния, оставляя некоторых людей без совета или лечения, в котором они нуждаются, сообщает служба новостей ВВС.
Запор
Иллюстрация
Ученые утверждают, что новый список симптомов может помочь сформировать новое определение запора:
дискомфорт в животе, боль и вздутие;
ректальный дискомфорт - кровотечение, боль или жжение в анальной области;
нечастые испражнения и твердый стул;
сенсорная дисфункция - отсутствие позывов;
метеоризм и вздутие живота;
недержание кала.
Запор является очень распространенным заболеванием, которое затрагивает примерно одного из семи здоровых людей.
Напомним, ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили тесную связь между психическими расстройствами и повышенным риском запоров, особенно у пожилых людей.
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