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/Проктология

У всех по-разному: ученые составили новый список признаков запора

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Команда исследователей из Королевского колледжа Лондона заявила, что необходимо сформулировать новое определение запора, основанное на опыте пациентов.

Врачи расходятся в симптомах этого состояния, оставляя некоторых людей без совета или лечения, в котором они нуждаются, сообщает служба новостей ВВС.

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Запор

Запор

Иллюстрация

Ученые утверждают, что новый список симптомов может помочь сформировать новое определение запора:

  • дискомфорт в животе, боль и вздутие;

  • ректальный дискомфорт - кровотечение, боль или жжение в анальной области;

  • нечастые испражнения и твердый стул;

  • сенсорная дисфункция - отсутствие позывов;

  • метеоризм и вздутие живота;

  • недержание кала.

Запор является очень распространенным заболеванием, которое затрагивает примерно одного из семи здоровых людей.

Напомним, ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили тесную связь между психическими расстройствами и повышенным риском запоров, особенно у пожилых людей.

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Место
Великобритания
Тег
здоровье
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Александрова Екатерина
Александрова Екатерина
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