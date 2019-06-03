Симптомы рака толстой кишки: как распознать

Выявление симптомов рака толстой кишки (колоректального рака) затрудняется сложностью строения и функционирования пищеварительной системы. Многие симптомы могут указывать на этот тип онкозаболевания, инфекции или воспалительные заболевания кишечника - это первые сигналы для обращения к врачу и прохождения обследования.
Симптомы рака толстой кишки у мужчин и женщин одинаковы. Medical News Today подготовил список, который включают в себя следующее:
изменения в привычках кишечника, если они длятся более нескольких дней: запор, диарея;
судороги и вздутие живота;
ощущение полного кишечника из-за роста опухоли;
кровь в кале;
необъяснимая потеря веса;
Факторы, которые могут увеличить риск развития рака толстой кишки:
колоректальные полипы или воспалительные заболевания кишечника;
некоторые наследственные генные мутации (наследственный неполипозный рак прямой кишки);
возраст;
диабет 2 типа;
принадлежность к некоторым этническим группам (афроамериканцы).
рак толстой кишки
alev.biz
Снизить вероятность развития рака толстой кишки можно путем внесения изменений в образ жизни, в частности, изменить привычки в питании.
По данным Американского онкологического общества (ACS), диета с высоким содержанием красного мяса или переработанных мясных продуктов увеличивает риск развития колоректального рака.
К таким продуктам относятся:
говядина;
свинина;
ягненок;
печень;
фастфуды.
Также избыточный вес или ожирение является фактором риска. У мужчин обнаружено более сильную связь между ожирением и колоректальным раком.
Отсутствие физической активности, употребление алкоголя регулярно и в больших количествах также увеличивает риск развития данной онкологии. Курение увеличивает риск развития многих других видов рака, в том числе, и колоректального.
Распознание симптомов и своевременный визит к врачу способствует ранней диагностике, которая имеет решающее значение для успешного лечения больных с раком толстой кишки.
Напомним, ранее MedOboz писал, что мужчины в возрасте до 50 лет подвержены более высокому риску заболевания раком кишечника, нежели старшие поколения.
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