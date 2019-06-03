Симптомы рака толстой кишки: как распознать

Выявление симптомов рака толстой кишки (колоректального рака) затрудняется сложностью строения и функционирования пищеварительной системы. Многие симптомы могут указывать на этот тип онкозаболевания, инфекции или воспалительные заболевания кишечника - это первые сигналы для обращения к врачу и прохождения обследования.

Симптомы рака толстой кишки у мужчин и женщин одинаковы. Medical News Today подготовил список, который включают в себя следующее:

Факторы, которые могут увеличить риск развития рака толстой кишки:

колоректальные полипы или воспалительные заболевания кишечника;

некоторые наследственные генные мутации (наследственный неполипозный рак прямой кишки);

возраст;

диабет 2 типа;

принадлежность к некоторым этническим группам (афроамериканцы).

рак толстой кишки alev.biz

Снизить вероятность развития рака толстой кишки можно путем внесения изменений в образ жизни, в частности, изменить привычки в питании.

По данным Американского онкологического общества (ACS), диета с высоким содержанием красного мяса или переработанных мясных продуктов увеличивает риск развития колоректального рака.

К таким продуктам относятся:

говядина;

свинина;

ягненок;

печень;

фастфуды.

Также избыточный вес или ожирение является фактором риска. У мужчин обнаружено более сильную связь между ожирением и колоректальным раком.

Отсутствие физической активности, употребление алкоголя регулярно и в больших количествах также увеличивает риск развития данной онкологии. Курение увеличивает риск развития многих других видов рака, в том числе, и колоректального.

Распознание симптомов и своевременный визит к врачу способствует ранней диагностике, которая имеет решающее значение для успешного лечения больных с раком толстой кишки.

Напомним, ранее MedOboz писал, что мужчины в возрасте до 50 лет подвержены более высокому риску заболевания раком кишечника, нежели старшие поколения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram