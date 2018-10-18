Гидроколонотерапия (очищение кишечника) – это ретроградное (идущее в обратном направлении по сравнению с обычным) промывание толстой кишки теплой водой под давлением.

Давайте разберем наиболее распространенные заблуждения, связанные с гидроколонотерапией.

1.Токсические отходы и шлаки измельчаются за счет больших обьемов, вводимой в толстую кишку жидкости, и удаляются, очищая организм.

Повторюсь лишь, что шлаки — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, означающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме. Некоторые представители нетрадиционной медицины считают накопление шлаков одним из факторов ухудшения здоровья. Сторонниками теории шлаков предлагаются различные методики "очищения", в том числе и гидроколонотерапию.

Вода не может ничего "измельчать" в кишечнике, она способна только вымывать каловые массы. Кроме того, для отмывания каловых камней в кишечнике требуются, иногда, месяцы.

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А все "выходящие из вас токсины" по прозрачным трубочкам – это всего лишь ваши обычные каловые массы, которые самостоятельно покидают ваш кишечник при каждом акте дефекации. Но именно такое показательное выступление и производит неизгладимое впечатление на обывателя, к сожалению.

2.Во время гидроколонотерапии происходит тренировка мышечных волокон толстого кишечника, что улучшает перистальтику и повышает тонус.

Гидроколонотерапия – это ретроградное промывание, т.е. вода под давлением поступает в кишечник в обратном направлении привычной перистальтики. В результате перистальтическая волна "прерывается" или замедляется.

Кроме того, состояние тонуса кишечной стенки определяется многими факторами (от возрастных до врожденных), а гидроколонотерапия может снизить моторную функцию толстой кишки и тем самым привести к появлению или усугублению запора.

3.Толстый кишечник восстанавливает свою форму благодаря гидроколонотерапии за счет удаления каловых завалов в просвете кишки и сглаживания изгибов в кишечнике, что способствует максимально возвратить форму последнего к естественному состоянию.

Все что "отмывается" во время гидроколонотерапии – это содержимое кишечника, которое есть у каждого из нас. И это норма, а не патология. Функции толстой кишки заключаются во всасывании воды и витаминов, образовании и выведении кала – непереваренных остатков пищевых масс.

Кроме того, в норме, толстый кишечник имеет физиологические изгибы, что определено топографией внутренних органов. И даже прямая кишка на самом деле не "прямая", а имеет несколько изгибов.

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Так что гидроколонотерапия не способна "сгладить никакие изгибы и восстановить форму кишечника"!

4.Пульчирующее действие струи теплой воды во время гидроколонотерапии улучшает работу внутренних органов, оказывая позитивное воздействие на внутренние органы, особенно матку и предстательную железу.

Даже если не брать во внимание строение самой кишечной стенки, которая состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек, то прямая кишка, матка и предстательная железа отграничены друг от друга клетчаточными пространствами, что делает анатомически невозможным оказывать "позитивное воздействие на эти органы пульсирующей струей воды".

5.Гидроколонотерапия комплексно воздействует на рецепторы кишечной стенки, отвечающие за акт дефекации, обеспечивая более качественное опорожнение кишечника.

Акт дефекации более сложный процесс, чем кажется на первый взгляд. При нормальной эвакуации, кишечное содержимое в прямой кишке вызывает релаксацию мышц внутреннего сфинктера с последующим сокращением наружного. Кроме того, большую роль в акте дефекации играет лобково-прямокишечная мышца (пуборектальная), которая во время дефекации, так же, расслабляется и проводит к изменению аноректального угла.

Качество опорожнения, в частности, зависит от наличия или отсутствия синдрома обструктивной дефекации, который может проявляться диссинергией мышц тазового дна, ректоцеле, внутренней инвагинацией.

Гидроколонотерапия не способна решить данные вопросы, а вот усугубить – запросто!

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