Лазер при заболеваниях прямой кишки — очередной тренд или панацея?

Количество пациентов с патологией прямой кишки и анального канала увеличивается с каждым годом. В этом не последнюю роль играет современный образ жизни со всеми вытекающими из этого последствиями: сидячей работой, плохим питанием, неполноценным отдыхом.

Увеличивающееся количество пациентов стимулирует врачей и ученых к поиску новых, современных методов лечения. Пожалуй, последней "новинкой", которая появилась на европейском, а потом и мировом рынке, стали лазерные технологии, использующиеся для лечения такого распространенного геморроя, а также свищей прямой кишки и копчиковых кист.

Как и любая другая инновация в медицине, этот метод тут же претерпел атаку громкими рекламными слоганами. Как правило, клиники и врачи обещали безболезненность, бескровность и, такое желанное, отсутствие госпитализации.

Не удивительно, что многие пациенты, поверив столь заманчивым предложениям, были разочарованы. Ведь нередко послеоперационный период сопровождался отеком, болью, а иногда и кровотечениями, которых вроде как и не должно было быть.

Логично, что вслед за очарованием методикой, пришло разочарование, как у пациентов, так и у врачей. И многие клиники, не разобравшись в причинах своих неудач, вернулись к привычным, часто называемых "дедовскими", методам лечения.

На сегодняшний день лазерные технологии в лечении заболеваний прямой кишки в Европе используются без малого 10 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы проанализировать отдаленные результаты и понять, при каких условиях лечение лазером имеет шансы на успех:

Сертифицированное оборудование. Как правило, брендовые фирмы используют одноразовые расходники, что увеличивает стоимость операции. Многие клиники, чтобы добиться обратного эффекта, применяют не сертифицированное оборудование или повторно используют одноразовые наборы. Обученный персонал. В погоне за пациентом не все врачи успевают пройти необходимое обучение. Иногда 2-3 видеоролика в интернете становятся пособием для выполнения первой операции. Отсутствие квалифицированного консультанта увеличивает шансы на провал. Не целевое использование. К лазерному лечению существуют определенные показания. Чаще всего, это не запущенные случаи заболевания. Попытки оперировать каждого пациента, переступившего порог клиники, увеличивают количество осложнений и рецидивов.

Только сложив воедино все условия, действительно можно добиться такой желанной безболезненности и бескровности. Хотя необходимо помнить, что безболезненность для пациента и врача — совершенно разные вещи.

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