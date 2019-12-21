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/ Проктология

Лазер при заболеваниях прямой кишки — очередной тренд или панацея?

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Количество пациентов с патологией прямой кишки и анального канала увеличивается с каждым годом. В этом не последнюю роль играет современный образ жизни со всеми вытекающими из этого последствиями: сидячей работой, плохим питанием, неполноценным отдыхом.

Увеличивающееся количество пациентов стимулирует врачей и ученых к поиску новых, современных методов лечения. Пожалуй, последней "новинкой", которая появилась на европейском, а потом и мировом рынке, стали лазерные технологии, использующиеся для лечения такого распространенного геморроя, а также свищей прямой кишки и копчиковых кист.

Как и любая другая инновация в медицине, этот метод тут же претерпел атаку громкими рекламными слоганами. Как правило, клиники и врачи обещали безболезненность, бескровность и, такое желанное, отсутствие госпитализации.

Не удивительно, что многие пациенты, поверив столь заманчивым предложениям, были разочарованы. Ведь нередко послеоперационный период сопровождался отеком, болью, а иногда и кровотечениями, которых вроде как и не должно было быть.

Логично, что вслед за очарованием методикой, пришло разочарование, как у пациентов, так и у врачей. И многие клиники, не разобравшись в причинах своих неудач, вернулись к привычным, часто называемых "дедовскими", методам лечения.

На сегодняшний день лазерные технологии в лечении заболеваний прямой кишки в Европе используются без малого 10 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы проанализировать отдаленные результаты и понять, при каких условиях лечение лазером имеет шансы на успех:

  1. Сертифицированное оборудование. Как правило, брендовые фирмы используют одноразовые расходники, что увеличивает стоимость операции. Многие клиники, чтобы добиться обратного эффекта, применяют не сертифицированное оборудование или повторно используют одноразовые наборы.

  2. Обученный персонал. В погоне за пациентом не все врачи успевают пройти необходимое обучение. Иногда 2-3 видеоролика в интернете становятся пособием для выполнения первой операции. Отсутствие квалифицированного консультанта увеличивает шансы на провал.

  3. Не целевое использование. К лазерному лечению существуют определенные показания. Чаще всего, это не запущенные случаи заболевания. Попытки оперировать каждого пациента, переступившего порог клиники, увеличивают количество осложнений и рецидивов.

Только сложив воедино все условия, действительно можно добиться такой желанной безболезненности и бескровности. Хотя необходимо помнить, что безболезненность для пациента и врача — совершенно разные вещи.

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