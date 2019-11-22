Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Проктология

Кровь в кале: деликатная проблема и ее решение

223
Читать материал на украинском

Около 80% населения всей планеты на протяжении жизни хотя бы раз сталкивались с появлением свежей крови на стенках унитаза, в каловых массах или просто на туалетной бумаге. Подобная распространённость данного симптома, отсутствие других признаков заболевания и особая "деликатность" проблемы, довольно часто вынуждают пациента откладывать свой визит к врачу. Нередко это приводит к выявлению заболеваний на поздних запущенных стадиях, когда существующие метод лечения уже оказываются неэффективными. На самом же деле, кровь в стуле – очень тревожный сигнал. И при первом же ее появлении, необходимо немедленно показаться врачу, чтобы найти источник кровотечения и эффективно его устранить.

К кому идти при появлении крови в стуле?

Первым, кто должен обследовать пациента с кишечным кровотечением, является проктолог. Именно этот доктор проводит пальцевое обследование анального канала и осмотр прямой кишки. На данном этапе удается выявить источник кровотечения у 8 из 10 пациентов. Чаще всего, им является острая или хроническая анальная трещина, увеличенные внутренние или наружные геморроидальные узлы.

К сожалению, в ряде случаев, на приеме у проктолога пациенты слышат и неудовлетворительные новости. Причиной анального кровотечения может быть и новообразование прямой кишки, для выявления природы которого назначают дополнительные исследования. Если на проктологическом осмотре доктор не выявляет патологии анального канала или прямой кишки, пациенту необходимо готовиться к следующему этапу обследования – колоноскопии.

Новости
Симптомы рака толстой кишки: как распознать
Причиной анального кровотечения может быть рак прямой кишки

Причиной анального кровотечения может быть рак прямой кишки

Иллюстрация

Что такое колоноскопия и кому она необходима?

Данный вид исследования подразумевает под собой эндоскопическое обследование толстого кишечника на глубину до 2 м с помощью специальной оптической аппаратуры. С ее помощью удается выявить полипы, опухоли, дивертикулы, воспалительные изменения и прочие патологические процессы, локализирующиеся в толстой кишке. Кому она показана:

  1. Абсолютно всем людям после 45 лет для скрининга рака кишечника.

  2. Пациентам после 35 лет, у кого имеются симптомы со стороны анального канала и прямой кишки, даже с выявленной причиной.

  3. Всем пациентам, независимо от возраста, с неизвестной причиной симптомов со стороны прямой кишки и анального канала.

  4. Другие показания: хронические диареи, запоры, немотивированная потеря веса, изменения характера кала и прочие.

Иногда причиной ректального кровотечения является источник в верхних отделах пищеварительного тракта. Но тогда, как правило, речь идет о массивной потери крови. Такие пациенты, в виду тяжелого общего состояния, нуждаются в экстренной госпитализации. Во всех остальных случаях, успех лечения находится только в Ваших руках. Помните, что даже злокачественная опухоль, вовремя диагностированная при колоноскопии или рутинном осмотре проктолога, имеет положительный прогноз для жизни, а иногда и для излечения. Поэтому, не стоит откладывать Ваш визит к врачу в "долгий ящик".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
диагностика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости