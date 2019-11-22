Кровь в кале: деликатная проблема и ее решение

Около 80% населения всей планеты на протяжении жизни хотя бы раз сталкивались с появлением свежей крови на стенках унитаза, в каловых массах или просто на туалетной бумаге. Подобная распространённость данного симптома, отсутствие других признаков заболевания и особая "деликатность" проблемы, довольно часто вынуждают пациента откладывать свой визит к врачу. Нередко это приводит к выявлению заболеваний на поздних запущенных стадиях, когда существующие метод лечения уже оказываются неэффективными. На самом же деле, кровь в стуле – очень тревожный сигнал. И при первом же ее появлении, необходимо немедленно показаться врачу, чтобы найти источник кровотечения и эффективно его устранить.

К кому идти при появлении крови в стуле?

Первым, кто должен обследовать пациента с кишечным кровотечением, является проктолог. Именно этот доктор проводит пальцевое обследование анального канала и осмотр прямой кишки. На данном этапе удается выявить источник кровотечения у 8 из 10 пациентов. Чаще всего, им является острая или хроническая анальная трещина, увеличенные внутренние или наружные геморроидальные узлы.

К сожалению, в ряде случаев, на приеме у проктолога пациенты слышат и неудовлетворительные новости. Причиной анального кровотечения может быть и новообразование прямой кишки, для выявления природы которого назначают дополнительные исследования. Если на проктологическом осмотре доктор не выявляет патологии анального канала или прямой кишки, пациенту необходимо готовиться к следующему этапу обследования – колоноскопии.

Причиной анального кровотечения может быть рак прямой кишки Иллюстрация

Что такое колоноскопия и кому она необходима?

Данный вид исследования подразумевает под собой эндоскопическое обследование толстого кишечника на глубину до 2 м с помощью специальной оптической аппаратуры. С ее помощью удается выявить полипы, опухоли, дивертикулы, воспалительные изменения и прочие патологические процессы, локализирующиеся в толстой кишке. Кому она показана:

Абсолютно всем людям после 45 лет для скрининга рака кишечника. Пациентам после 35 лет, у кого имеются симптомы со стороны анального канала и прямой кишки, даже с выявленной причиной. Всем пациентам, независимо от возраста, с неизвестной причиной симптомов со стороны прямой кишки и анального канала. Другие показания: хронические диареи, запоры, немотивированная потеря веса, изменения характера кала и прочие.

Иногда причиной ректального кровотечения является источник в верхних отделах пищеварительного тракта. Но тогда, как правило, речь идет о массивной потери крови. Такие пациенты, в виду тяжелого общего состояния, нуждаются в экстренной госпитализации. Во всех остальных случаях, успех лечения находится только в Ваших руках. Помните, что даже злокачественная опухоль, вовремя диагностированная при колоноскопии или рутинном осмотре проктолога, имеет положительный прогноз для жизни, а иногда и для излечения. Поэтому, не стоит откладывать Ваш визит к врачу в "долгий ящик".

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