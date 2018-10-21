Выпадение внутренних узлов из анального канала, согласно официальной статистике, встречается в 39% случаев. А что это может означать для нас, людей живущих обычной жизнь и занимающихся своими делами?

Как я уже рассказывала, геморрой не всегда проявляется выделением крови во время дефекации или болью в области заднего прохода. Иногда, первое на что начинаем обращать свое внимание, что-то выпадает из анального канала во время дефекации. Сначала выпадает и само вправляется, далее выпадает и узлам необходимо помогать вправиться рукой, а затем они выпадают и уже не вправляются в анальный канал, даже если мы их вправим обратно.

Как бы нам бы не хотелось, но это уже геморроидальная болезнь, а выпадение внутренних узлов свидетельствует о дистрофических изменениях в связочном аппарате самих узлов. И к сожалению, при таком состоянии свечи, мази и таблетки не помогают.

Решить вопрос можно только с помощью хирургических методов: малоинвазивных или инвазивных.

Попробую угадать ваш вопрос: какой метод лучше из всех имеющихся?

И сразу даю ответ: нет "лучших" или "худших" методов. Любой метод имеет свои показания и противопоказания, и подбирается индивидуально для каждого из вас. Так должно быть, по крайней мере!

Но я бы хотела остановиться на важном моменте: крайне сложно принять информацию о необходимости выполнять операцию при том, что вас, практически, ничего не беспокоит. Если бы кровь выделялась или больно было, тогда все просто и понятно. А тут только что-то выпадает и сразу операцию делать?!

Я понимаю все ваши сомнения, но, к сожалению, другого выхода при выпадении геморроидальных узлов нет.

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