Как избежать геморроя: важные советы врача

Геморрой – это, пожалуй, одно из немногих заболеваний, вокруг которого сложено такое большое количество легенд и мифов. И, наверное, этому не стоит удивляться, ведь по данным различных авторов, патология, в разных стадиях и степенях тяжести встречается у 20-40% всего взрослого населения планеты. И как бы парадоксально это не звучало, но при наличии огромного количества консервативных и оперативных методов лечения геморроя, мы до сих пор так и не знаем точную причину его появления.

На сегодняшний день наиболее значимыми считаются механическая и сосудистая теории геморроя, вторая из которых была предложена еще более чем 250 лет тому назад. Несмотря на это, дискуссии о преобладании того или иного механизма, приводящих к выпадению узлов из прямой кишки, ведутся и по сей день.

В противовес этому, путем многолетних исследований и наблюдений, был выделен целый комплекс факторов риска, которые в той или иной мере приводят к появлению и развитию геморроя. К ним, в первую очередь, необходимо отнести:

Хронические запоры. Длительное постоянное сидение на унитазе. Малоподвижный образ жизни. Тяжелый физический труд. Наследственность. Ожирение и другие

Среди всех названных факторов риска лишь наследственная предрасположенность является пунктом, который не подлежит коррекции. Все остальное, в той или иной степени, может быть откорректировано изменением трудового режима, рациона питания и определенной медикаментозной поддержкой.

Появление геморроя зависит от образа жизни Иллюстрация

Учитывая то огромное количество исследований и наблюдений, которые были проведены, можно сказать, что геморрой – это не простое заболевание, а специфический образ жизни. И мысль о том, что его можно не лечить, а просто удалить, когда болезнь станет уже совсем невыносимой, категорически неверна. Заболевание имеет огромную склонность к рецидивам. И чтобы ее минимизировать, указанные факторы риска следует избегать при всех стадиях заболевания и даже после проведенной операции, если она необходима. А учитывая специфику этих факторов, доктор может влиять на них только в самой минимальной степени. Другими словами, качество жизни пациентов с геморроем находится в их же руках.

Автор статьи – Юрий Ловицкий

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!