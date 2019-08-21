В процессе перехода предка человека к прямохождению, выпрямление туловища произошло по оси тазобедренного сустава. При этом таз развернулся своим большим отверстием вниз, в результате чего часть веса внутренних органов перераспределилась с передней стенки живота у четвероногих на тазовое дно у двуногого человека. Также в результате вертикализации туловища самые крупные в организме нижняя полая и подвздошные вены, расположенные у четвероногих горизонтально, у человека приняли вертикальное положение. Это привело к значительному увеличению гидростатического давления столба крови на стенки венозных сплетений органов малого таза.

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Кроме того, переход к двуногости позволил высвободить руки для мелкой моторики, что стимулировало развитие и увеличение головного мозга. Более крупная голова зрелого человеческого плода в свою очередь стала причиной для естественного отбора в направлении увеличения нижнего тазового отверстия, ограничивающего родовой канал.

В результате перечисленных изменений таз современного человека представляет собой переполненную внутренностями посудину без твердого дна. Широкое тазовое отверстие закрыто лишь диафрагмой таза, мышцы которой у человека несут значительную нагрузку и потому более развиты, чем у животных.

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Кроме того, удержание туловища в вертикальном положении требует значительного развития ягодичных мышц, которые именно у человека являются самыми крупными в организме и потому стали атрибутом сексуальности, характеризуя их обладателя, как более развитого и жизнеспособного полового партнера. Важно, что мощные нижние пучки ягодичных мышц крепятся к подвижному копчику, к которому с противоположной стороны прикреплены основные мышцы диафрагмы таза, образую пару мышц-антагонистов. Таким образом, регулярная работа ягодичных мышц, например, во время ходьбы обеспечивает натяжение и упругость диафрагмы таза.

Предрасполагающий фактор – низкая физическая активность

В положении сидя с упором промежностью на стул нагрузка с диафрагмы таза снимается, в результате чего ее мышцы теряют тонус, а также сдавливаются между сиденьем и вышележащими органами. Длительная атония и компрессионная ишемия данных мышц ведет к их атрофии и дисфункции диафрагмы таза. Аналогичным образом сидячий образ жизни ведет к атрофии ягодичных мышц, в результате чего натяжение и упругость диафрагмы таза снижается.

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Триггерный фактор – высокое внутрибрюшное давление

Хорошо известно, что триггером для развития заболевания служит высокое давление в брюшной полости. Однако, вопреки распространенному среди медиков мнению, высокое внутрибрюшное давление не является чем-то патологическим, а несет полезные функции. Например, тяжелая физическая нагрузка на позвоночный столб у грузчиков и атлетов рефлекторно задействует мышцы живота, дыхательной и тазовой диафрагм, одновременное сокращение которых значительно увеличивает внутрибрюшное давление с целью стабилизации позвоночника. Аналогичным образом создаваемое данными мышцами высокое внутрибрюшное давление становится силой, помогающей акту дефекации и родовой деятельности. Если перечисленные мышцы развиты пропорционально относительно друг друга, то высокое внутрибрюшное давление эффективно выполняет свои функции без каких-либо осложнений.

Однако мускулатура живота и дыхательной диафрагмы часто значительно сильнее мышц диафрагмы таза, укреплению которых не уделяется внимание даже у спортсменов, не говоря уже о грузчиках и остальных людях. Неспособная компенсировать создаваемое более сильными мышцами давление диафрагма таза, подобно старой перекаченной шине, буквально продавливается в местах наименьшего сопротивления. Так, например, во время очередного увеличения внутрибрюшного давления кровь устремляется из крупных вен полости живота в полости с наименьшим давлением - в эластичные венозные сплетения, расположенные рядом с анальным и урогенитальным отверстиями диафрагмы таза. По принципу "где тонко - там и рвется" патология часто развивается в прямокишечном (геморроидальном) сплетении, которое в силу своей функции способно к значительному расширению.

Функционирование геморроидального сплетения

В норме вне акта дефекации геморроидальное сплетение пассивно заполняется кровью и расширяется, обеспечивая герметичность анального канала. Показано, что хирургическое удаление данных сплетений часто ведет к недержанию газов и жидкой части фекалий, несмотря на исправную работу сфинктеров. В момент дефекации мышечные волокна прямой кишки сокращаются и опорожняют вены геморроидального сплетения с целью увеличения просвета анального канала.

Патогенез геморроя

Однако, патологически переполненное кровью геморроидальное сплетение не опорожняется полностью и проходящие каловые массы растягивают их, каждый раз смещая в сторону анального отверстия. На первой стадии больной ощущает лишь дискомфорт, чувство неполного опорожнения кишечника и чрезмерный тонус сфинктеров, так как деформированное сплетение раздражает рецепторы анального канала.

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Постепенная атрофия и растяжение мышечных волокон и связок, удерживающих сплетение на месте, заканчивается периодическим выпадением геморроидальных узлов и их ущемлением сфинктерами анального канала. На данной стадии больной впервые обнаруживает у себя геморрой и должен как можно быстрее обратиться к врачу, так как без лечения ущемление ведет к замедлению кровотока в сплетении. Дальнейшее смещение сплетения в сторону ануса ведет к его постоянному выпадению и более продолжительному ущемлению. Если поток крови остановится, лейкоциты, "думая", что выпали из кровотока в рану, прилипают к стенке сосуда и вызывают ее воспаление, как будто "защищая" организм от мнимого вторжения факторов окружающей среды. На этой стадии в результате воспаления наблюдается боль, жжение и зуд, а выпавшие узлы уже не вправляются. В ответ на замедление кровотока и воспаление тромбоциты инициируют тромбообразование, которое способно полностью остановить движение крови по сосуду, вызвать ишемию и некроз тканей. На данной стадии попытки консервативного лечения уже не эффективны, поможет только хирургическое лечение. Я настоятельно советую не доводить болезнь до этой стадии, и даю рекомендации для профилактики развития и обострений геморроя.

Рекомендации

Если ваша работа сидячая, то обязательно поддерживайте физиологический прогиб в пояснице. В таком положении основной упор на сиденье оказывают бедра, а не промежность, а оттопыриный назад копчик натягивает диафрагму таза. Также рекомендую использовать ортопедическую подушку на сиденье, которая исключает давление на промежность. Регулярно вставайте и прохаживатесь, чтобы восстановить естественное натяжение диафрагмы таза за счет работы ягодичных мышц.

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