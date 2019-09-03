Аденоматозные полипы: найден способ профилактики

Новое исследование связывает физическую активность с риском развития полипов, которые, по мнению врачей, являются предшественниками колоректального рака.

В исследовании приняли участие ученые из медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия), которые сотрудничали с коллегами из Гарвардского университета в Кембридже (США), сообщает Medical News Today.

Выводы авторов основаны на анализе данных о 28 250 американских медсестер, которые участвовали в Исследовании здоровья медсестер II.

Ученые обнаружили, что люди, которые были активны в возрасте от 12 до 22 лет, имели на 7% меньшую вероятность развития аденоматозных полипов по сравнению с теми, кто выполнял менее 60 минут умеренных физических упражнений каждый день. Для участников, которые были активны только в зрелом возрасте – от 23 до 64 лет – было снижение риска на 9%. Люди, которые были активны как в молодости, так и в зрелом возрасте, имели на 24% снижение вероятности развития любых аденоматозных полипов.

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Исследователи также смогли сделать неожиданный вывод, касающийся конкретно развития более крупных, прогрессирующих полипов: активность как в подростковом, так и во взрослом возрасте позволила снизить их количество на 39%.

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