Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Mamaclub

Правильная подготовка к беременности - 7 шагов к зачатию

295 Читать материал на украинском

Беременность - важный этап, к которому будущей маме нужно отнестись с ответственностью. Правильная подготовка - залог удачного зачатия, успешной беременности и рождения здорового малыша. Но с чего стоит начать подготовку?

Первое, что стоит сделать - обследоваться на любые угрозы для будущей беременности. Следует обезопасить и себя, и будущего малыша со всех сторон и получить "зеленый свет". Для этого следует взять у врача направление и сдать следующие анализы:

1. Группа крови и резус фактор - если еще не знаете свои, то самое время сделать это перед беременностью.

2. Анализы крови, а именно: общий, биохимию, сахар и свертываемость крови. Результаты стоит показать своему врачу, сообщив о намерении забеременеть.

3. Анализы на наличие серьезных заболеваний: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, инфекции, передающиеся половым путем.

4. TORCH-комплекс, или анализ на болезни, приводящие к гибели плода.

5. Вагинальный мазок на патогенную микрофлору, результаты обязательно показать гинекологу.

6. УЗИ органов малого таза на наличие каких-либо аномалий, которые могут помешать оплодотворению.

7. Пройти исследование гормонального фона, ведь такой гормон как пролактин, например, может препятствовать оплодотворению и будущей беременности.

Есть еще ряд дополнительных анализов, которые необходимо проходить только при наличии определенных симптомов и по рекомендации врача. К таким анализ относят определение уровня витаминов и других важных элементов в крови.

При симптомах авитаминозов необходимо обследоваться на уровень некоторых витаминов и элементов. Такими симптомами являются: повышенная утомляемость, слабость, апатия, нарушение сна, головная и мышечная боль, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, расстройства ЖКТ, сниженный иммунитет, частые простуды.

Действительно важными показателями для женщины, планирующей беременность является уровень фолиевой кислоты и йода.

Фолиевая кислота или витамин В9 является жизненно важным для организма человека, ведь участвует в синтезе ДНК и аминокислот. Именно поэтому его уровень так важен во время беременности - активное образование новых клеток плода требует значительное количество фолиевой кислоты. Недостаток этого витамина приводит к порокам развития плода.

Йод - это микроэлемент, входящий в состав гормонов щитовидной железы. Потребность в этих гормонах особенно чувствуют беременные женщины - их щитовидная железа должна работать за двоих. Недостаток йода во время беременности может привести к ухудшению как физического, так и умственного развития ребенка, вызвать нарушение ее слуха и речи.

В дополнение, Украина входит в йододефицитную зону из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а потому потребность в потреблении йода у нас больше, чем в других регионах.

По рекомендациям МОЗ Украины (Министерство охраны здоровья) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) для беременной дневная норма фолиевой кислоты составляет - 400 мкг, а йода - 200 мкг. (приказ №417)

Именно такое количество содержит в одной таблетке Фолио - немецком препарате, разработанном по международным стандартам компанией Стерифарм, которая 40 лет заботится о здоровье женщин и младенцев и является мировым экспертом по фолиевой кислоте. Сейчас Фолио - единственный препарат с фолиевой кислотой, рекомендованный Ассоциацией акушеров-гинекологов Украины.

Фолио на 80% защищает от врожденных патологий, а это именно то количество патологий, которые можно предупредить достаточными уровнем фолиевой кислоты и йода в организме матери.

Поэтому очень важно начать прием Фолио на этапе планирования беременности - как минимум за 3 месяца до желаемого зачатия. Прием Фолио, не только уменьшит шанс патологий, а и повышает вероятность зачатия.

Также было доказано, что витаминные комплексы, в которых есть все и немного больше - не лучший выбор для беременных. Такие комплексы содержат компоненты, которые плохо усваиваются между собой. МОЗ Украины также не рекомендует употребление витаминных комплексов при беременности.

А потому, Фолио - это только самое необходимое для матери и ребенка.

Подытоживая, начните подготовку с полного обследования себя - так вы будете уверены в безопасности и целесообразности будущей беременности. Но не забывайте о важных элементах как, например - фолиевая кислота и йод, прием которых заранее снижает вероятность патологий плода на 80%.

Подходите к беременности со всей ответственностью и будьте здоровы!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости