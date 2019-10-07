Правильная подготовка к беременности - 7 шагов к зачатию

Беременность - важный этап, к которому будущей маме нужно отнестись с ответственностью. Правильная подготовка - залог удачного зачатия, успешной беременности и рождения здорового малыша. Но с чего стоит начать подготовку?

Первое, что стоит сделать - обследоваться на любые угрозы для будущей беременности. Следует обезопасить и себя, и будущего малыша со всех сторон и получить "зеленый свет". Для этого следует взять у врача направление и сдать следующие анализы:

1. Группа крови и резус фактор - если еще не знаете свои, то самое время сделать это перед беременностью.

2. Анализы крови, а именно: общий, биохимию, сахар и свертываемость крови. Результаты стоит показать своему врачу, сообщив о намерении забеременеть.

3. Анализы на наличие серьезных заболеваний: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, инфекции, передающиеся половым путем.

4. TORCH-комплекс, или анализ на болезни, приводящие к гибели плода.

5. Вагинальный мазок на патогенную микрофлору, результаты обязательно показать гинекологу.

6. УЗИ органов малого таза на наличие каких-либо аномалий, которые могут помешать оплодотворению.

7. Пройти исследование гормонального фона, ведь такой гормон как пролактин, например, может препятствовать оплодотворению и будущей беременности.

Есть еще ряд дополнительных анализов, которые необходимо проходить только при наличии определенных симптомов и по рекомендации врача. К таким анализ относят определение уровня витаминов и других важных элементов в крови.

При симптомах авитаминозов необходимо обследоваться на уровень некоторых витаминов и элементов. Такими симптомами являются: повышенная утомляемость, слабость, апатия, нарушение сна, головная и мышечная боль, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, расстройства ЖКТ, сниженный иммунитет, частые простуды.

Действительно важными показателями для женщины, планирующей беременность является уровень фолиевой кислоты и йода.

Фолиевая кислота или витамин В9 является жизненно важным для организма человека, ведь участвует в синтезе ДНК и аминокислот. Именно поэтому его уровень так важен во время беременности - активное образование новых клеток плода требует значительное количество фолиевой кислоты. Недостаток этого витамина приводит к порокам развития плода.

Йод - это микроэлемент, входящий в состав гормонов щитовидной железы. Потребность в этих гормонах особенно чувствуют беременные женщины - их щитовидная железа должна работать за двоих. Недостаток йода во время беременности может привести к ухудшению как физического, так и умственного развития ребенка, вызвать нарушение ее слуха и речи.

В дополнение, Украина входит в йододефицитную зону из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а потому потребность в потреблении йода у нас больше, чем в других регионах.

По рекомендациям МОЗ Украины (Министерство охраны здоровья) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) для беременной дневная норма фолиевой кислоты составляет - 400 мкг, а йода - 200 мкг. (приказ №417)

Именно такое количество содержит в одной таблетке Фолио - немецком препарате, разработанном по международным стандартам компанией Стерифарм, которая 40 лет заботится о здоровье женщин и младенцев и является мировым экспертом по фолиевой кислоте. Сейчас Фолио - единственный препарат с фолиевой кислотой, рекомендованный Ассоциацией акушеров-гинекологов Украины.

Фолио на 80% защищает от врожденных патологий, а это именно то количество патологий, которые можно предупредить достаточными уровнем фолиевой кислоты и йода в организме матери.

Поэтому очень важно начать прием Фолио на этапе планирования беременности - как минимум за 3 месяца до желаемого зачатия. Прием Фолио, не только уменьшит шанс патологий, а и повышает вероятность зачатия.

Также было доказано, что витаминные комплексы, в которых есть все и немного больше - не лучший выбор для беременных. Такие комплексы содержат компоненты, которые плохо усваиваются между собой. МОЗ Украины также не рекомендует употребление витаминных комплексов при беременности.

А потому, Фолио - это только самое необходимое для матери и ребенка.

Подытоживая, начните подготовку с полного обследования себя - так вы будете уверены в безопасности и целесообразности будущей беременности. Но не забывайте о важных элементах как, например - фолиевая кислота и йод, прием которых заранее снижает вероятность патологий плода на 80%.

Подходите к беременности со всей ответственностью и будьте здоровы!

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