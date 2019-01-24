Пожирает раковые клетки: найден новый способ борьбы с опухолями

Ученые Университета Пенсильвании (США) нашли способ, позволяющий иммунным клеткам макрофагам в организме человека находить раковые клетки и поглощать их.

Для этого они насытили макрофаги энергией, увеличив эффективность, с которой те уничтожают патогенные ткани, сообщает "Лента.ру".

Известно, что макрофаги могут как подавлять рост злокачественных опухолей, так и способствовать образованию метастазов. Однако большинство опасных новообразований выделяют молекулы CD47. Это гликопротеины, которые играют роль в межклеточном взаимодействии и предотвращают поглощение дефектных клеток фагоцитами.

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Исследователи использовали новый подход, активируя макрофаги с помощью CpG — агониста толл-подобных рецепторов.

Оказалось, что соединение вызывает сокращение опухолей и продлевает жизнь больных раком мышей даже в отсутствие активных Т-лимфоцитов, обеспечивающих распознавание и уничтожение чужеродных и дефектных клеток. Однако также выяснилось, что макрофаги каким-то образом атаковали опухоль даже в присутствии большого количества CD47. Этот феномен объясняется тем, что активированные макрофаги потребляют глюкозу и глутамин, получая энергию, необходимую для поглощения раковых клеток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армении операции гражданам, болеющим раком, сделали бесплатными. Их стоимость обязуется полностью покрыть государство.

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