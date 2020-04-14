Многодневные пожары в Чернобыле вызвали волну паники среди украинцев, которые кроме опасности заражения коронавируса стали бояться еще и всплеска радиации. Насколько обоснованы такие опасения и как обезопасить себя от радиационного облучения, OBOZREVATEL расспросил у ученого-эндокринолога, доктора медицинских наук, профессора Владимира Панькива.

Владимир Панькив endocenter.com.ua

- После того, как стало известно о масштабных пожарах в Чернобыле, в обществе стали нарастать панические настроения из-за их возможного негативного влияния на здоровье. Оправданы ли такие страхи?

- Ухудшение экологии, любое стихийное бедствие в результате поджога лесов – негативно влияет на организм человека. В частности, потому что это фактор стресса. А щитовидная железа как своего рода "барометр погоды" нашего организма – реагирует на все эти неблагополучия. И экологические, и последствия Чернобыля, и стрессы. Тем более, что все это происходит в условиях хронической нехватки йода, поэтому накладывает на организм особенно сильный отпечаток.

В этих условиях какое-то слабое звено в нашем организме может "прорваться". Это зависит от того, в каком состоянии находится иммунная система человека, какие у него есть сопутствующие заболевания. Потому что все это для организма является действительно серьезной нагрузкой.

- А как насчет радиации? Согласно официальным заявлениям, существенное повышение радиационного фона не зафиксировано. А вот неофициально говорят разное...

- Действительно, насколько мы осведомлены, уровень радиации якобы не увеличен. Но факт заключается в том, что в условиях хронической нехватки йода в окружающей среде наша задача – адекватно обеспечить йодом свой организм. И здесь невозможно переборщить. Фактически мы в сутки получаем около 50-100 мкг йода – при потребности в среднем 150-200 мкг в день.

И чтобы защититься от возможного радиоактивного излучения, где есть радиоизотопы йода, которые негативно влияют на щитовидку, необходимо, чтобы каждый человек, проживающий в Украине и, в частности, в Киевской и Черниговской областях, имел адекватное обеспечение йодом. Потому что если ваша щитовидная железа "голодная" - она будет искать йод, где только сможет. И впитывать, в том числе, и вредные радиоизотопы йода.

- Возможна ли передозировки йодом?

- Не надо бояться больших доз йода, чрезмерное потребление этого микроэлемента вам точно не грозит. Организм легко справится с избытком йода. А вот недостаток этого микроэлемента в условиях таких неблагоприятных экологических факторов и возможного повышения радиации – действительно представляет опасность.

Независимо от пожаров в Чернобыле каждый украинец должен заботиться о нормальном йодообеспечении. А сейчас важно употреблять его еще и с профилактической целью: не менее 150-200 мкг йода в сутки.

- Где его брать? Какие продукты лучше употреблять? Какие препараты покупать – и на что обращать внимание при выборе?

- Прежде всего, в каждом доме, в каждой квартире, в каждом домохозяйстве должна обязательно быть йодированная соль. Вот только одной ею мы ситуацию не исправим. Особенно учитывая, что около трети украинцев имеют повышенное артериальное давление, а значит, для них потребление соли должно быть ограничено.

Морской рыбой тоже вряд ли можно ликвидировать дефицит йода. Ведь, во-первых, не всегда мы уверены в качестве морепродуктов, которые покупаем. А во-вторых, это достаточно дорогое удовольствие.

Итак, остается только добавлять в рацион препараты, содержащие йод в физиологическом количестве: около 150-200 мкг в сутки. Это могут быть препараты разных производителей. Но я бы рекомендовал комбинированный препарат йода и селена, который надежно защищает щитовидку. Ведь недостаток йода в Украине усугубляется еще и дефицитом селена в окружающей среде. Поэтому такие препараты, как "ЙоСен", являются лучшим способом пережить все это экологическое неблагополучие. Достаточно принимать по одной таблетке в день в течение всего его периода.

Можно рекомендовать также фитопрепараты, содержащие биологически активные вещества и богатые йодом, селеном и другими микроэлементами.

И обязательно на этом фоне еще и принимать дополнительно витамин Д. К тому же, его роль в усилении иммунной системы будет очень полезной в период эпидемии COVID-19.

Вот, собственно, и все рекомендации. Адекватное йодное обеспечение, плюс селен, плюс витамин Д – это все, что мы можем и должны сейчас сделать.

Если вы принимаете поливитаминные комплексы, содержащие йод – они абсолютно целесообразны, но надо убедиться, достаточно там йода, потому что дозы различаются. Именно поэтому я и отдаю предпочтение специализированным препаратам йода, тому же "ЙоСену". Там есть физиологическая суточная доза.

Повторюсь: передозировки йодом бояться не следует. Щитовидная железа – это орган, который себя уважает. И любой избыток йода быстро выведется через почки с мочой. Именно так происходит, когда люди принимают некоторые сердечно-сосудистые препараты типа "Кордарона", которые содержат много йода. То же происходит и после проведения рентген-контрастных процедур, когда в организм вводится доза йода, в тысячу раз превышающая суточную потребность.

Поэтому бояться избытка йода совершенно не стоит – организм справится с ним очень быстро. А вот недостаток йода – действительно очень опасен. Особенно в это время.

- Есть ли какие-либо вещества, которые блокируют поступление йода в организм?

- По большому счету, нет. Ведь брюссельской капустой никто не объедается, и серосодержащие вещества в таких количествах, которые могли бы блокировать поступление йода, мы не потребляем.

Такое действие могут оказывать препараты брома, если их употреблять много. Например, успокоительные препараты, в состав которых входят галогены, могут в известной степени блокировать действие йода. Но они не настолько популярны, чтобы иметь большое значение.

Поэтому сейчас мы рекомендуем придерживаться здорового средиземноморского сбалансированного питания, которое содержит много витаминов и морепродуктов. И помнить, что полностью ликвидировать дефицит йода в Украине мы можем только с помощью таблетированных препаратов, содержащих физиологически дозы йода. Это самый простой и доступный способ получать йод в необходимых количествах ежедневно, обеспечить нормальный гормональный баланс и надлежащее состояние иммунной системы.