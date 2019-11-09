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Смертельно опасны: Трамп запретит продажу электронных сигарет молодежи

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В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.

Как сообщает CNBS, глава государства пообещал принять решение уже на следующей неделе. "Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение — 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга", — сказал Трамп.

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Ряд американских штатов и местных органов власти уже повысили возраст курения с 18 лет до 21 года. Также несколько законодателей подали федеральные законопроекты, в том числе лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Вейпинг

Вейпинг

Media

Случаев смерти от вейпинга в США за последние месяцы существенно прибавилось. Так, в августе 2019 года в штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которая была спровоцирована курением электронной сигареты.

Болезнь, из-за которой умер человек, еще подробно не изучена. Центры контроля и профилактики заболеваний в течение 28 июля – 20 августа задокументировали в 22 штатах 193 "вероятных случая" легочных заболеваний, связанных с вейпингом.

Ранее экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что электронные сигареты не менее опасны, чем обычные. По ее словам, вред от новых технологий курения не меньше, чем от обычного курения. Речь идет как о различных вейпах, так и об IQOS.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
iqos курение
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