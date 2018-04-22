Появилась татуировка, определяющая рак

Швейцарские ученые сумели создать специальную татуировку, которая поможет определить рак на ранней стадии.

О своих успехах они рассказали на страницах журнала Sсience Translational Medicine. Ученые изобрели синтетическую биологическую биомедицинскую татуировку, способную выявлять гиперкальцемию.

Как только в организме человека происходят изменения, связанные с гиперкальцемией, биологическая татуировка начнет изменяться из-за выделения пигмента меланина.

Новости Ученые узнали главную причину возникновения рака

Исследователи уже протестировали этот метод на крысах. Однако, отмечают ученые, пока он не совершенен.

Как сообщал "Обозреватель", разработчики Google презентовали прототип "умного микроскопа", который позволяет обнаружить раковые клетки в режиме реального времени.