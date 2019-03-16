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/Новости здоровья

Повредил мозг: с мужчиной произошло ЧП из-за чистки ушей

1.8тЧитать материал на украинском

Британец почистил уши ватной палочкой и заработал гнойное воспаление головного мозга.

31-летний мужчина пожаловался терапевту на сильную боль в левом ухе. Пациент признался, что страдает от боли уже десять дней, также у него начались мигрени, тошнота и рвота. Терапевт прописал ему антибиотик от ушной инфекции, пишет Global News.

Таблетки не помогли, у мужчины случился припадок, и его доставили в больницу. Там пациент сообщил докторам, что за несколько дней до госпитализации с трудом вспоминал имена и чувствовал себя потерянным. Британец добавил, что последние пять лет плохо слышал левым ухом.

Повредил мозг: с мужчиной произошло ЧП из-за чистки ушей

medicalplanet.su

Пациенту сделали компьютерную томографию и обнаружили в его мозгу скопления гноя, а в слуховом проходе инородное тело.

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Мужчине диагностировали некротический наружный отит и субдуральный абсцесс.

Врачи приняли решение сделать операцию. Во время процедуры доктора обнаружили, что причиной болей стал кусочек ваты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тайвани 25-летняя девушка получила 500 микроотверстий в глазу из-за того, что пользовалась два года смартфоном, экран которого был выставлен на максимальную яркость.

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