Теперь каждый зарабатывает сам! В больницах подняли ажиотаж из-за нового этапа медреформы в Украине

В среду, 1 апреля, в Украине официально стартовал второй этап медреформы. С этого дня больницы будут получать деньги за каждый пролеченный случай, что по замыслу должно существенно поднять зарплаты и снизить случаи взяточничества до нуля. Врачи встретили реформу двояко – одни явно довольны, другие считают, что придется туго, особенно, в период пандемии COVID-19. Эксперты отмечают, что все дело в индивидуальной подготовке больниц.

Что практикующие врачи думают о медреформе и сможет ли она работать нормально – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Может получиться как всегда"

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей Faceook-странице посвятила новому этапу медреформы отдельный пост. Именно она некогда дала ей старт. Сейчас Супрун отмечает, что это уверенный шаг для украинской медицины, а ждали изменений все – и врачи, и пациенты.

"Теперь исчезнет финансирование больничных стен и коек, а деньги медучреждение будет получать за предоставленные услуги. Это значит, что пациент и медработники действительно будут в центре внимания системы. А здоровье пациента станет наивысшей ценностью государства, а не бумажной декларацией", – отметила бывшая и.о.главы МОЗ.

Супрун акцентировала внимание на том, что полный переход на новую систему потребует огромных усилий. Особенно в разгар пандемии. С этим мнением согласен и врач Евгений Щербина. Саму реформу он считает очень хорошим шагом, но из-за коронавируса опасается, что все может "пойти как обычно".

"Если будет оплата не по койко-дням, а по пролеченным случаям, то это будет шикарно. Сама реформа это хорошо, но я не понимаю, будет ли она выполняться в условиях пандемии. Сейчас в некоторых больницах не на что маски купить. Никто в этом не виноват, так совпало, но не лучшее время для реформы. Я за реформу, буду очень рад, если ее проведут хорошо и верно. Но есть опасения, что может получится "как обычно", – рассказал OBOZREVATEL врач.

Врач-инфекционист из киевской клиники анонимно поделилась с OBOZREVATEL своими наблюдениями за реакцией коллег. По её словам, сотрудники поликлиник "однозначно недовольны". Мол, нет стабильности, а в условиях пандемии – и подавно.

"Доктора, которые работаю в поликлиниках, однозначно недовольны"

"Теперь на их плечи ложится вся ответственность за свой заработок. Доктор не имеет стабильности. Нет гарантированной суммы, которую он получит в конце месяца, как это было раньше. Да, она была маленькая, но стабильная. Если в период повышенного всплеска заболеваемости зарплата будет нормальная, то в периоды затишья или карантина она будет низкая", – считает она.

В Украине стартовал второй этап медреформы

Все зависит от самих больниц

Медэксперт Александр Ябчанка, который принимал непосредственное участие в разработке медреформы во времена Супрун (заметим, только первого звена), сказал OBOZREVATEL, что вопросы заработкам теперь зависят от самих больниц. Мол, кто смог оптимизировать свою работу, тот будет получать нормальные деньги, даже в условиях пандемии.

Как пример он привел стационары. По его словам, в некоторых больницах они работают только де-юре – без наличия реанимационного отделения. И это нерационально.

"На практике пациент не может получить там экстренную помощь. В случае ухудшения его состояния попросту нет отделения, где пациенту могут помочь. Приходится его везти в другое учреждение. Такой стационар не может, фактически, им являться. А если пациенту не требуется круглосуточное присутствие в стационаре, то следующий вопрос – зачем вообще нужен этот стационар?" – заметил Ябчанка.

Медэксперт также рассказал, что в условиях пандемии Национальная служба здоровья Украины заключает договора с больницей на предмет помощи больным с COVID-19. Одно из условий: в стационаре должно быть реанимационное отделение. В ином случае, за него платить в НСЗУ не станут.

Таким образом, больницам нужно либо оборудовать реанимационное отделение, либо стационар убрать, а персонал, к сожалению, уволить.

"Как бы ни было неприятно сокращать персонал, большинство медучреждений вынуждены на это идти, потому что система неэффективна. Нередко в больницах раздутые штаты", – отметил эксперт.

В Украине стартовал второй этап медреформы УНИАН

Вот и получается: есть две больницы – в одной стационар оптимизировали (либо убрали, либо переоборудовали), а во второй – оставили как есть. Первая станет получать деньги от НСЗУ, а значит, будут и пациенты, и финансирование. Вторая же –будет продолжать лечить, получать деньги за пролеченные случаи, но кроме этого, им придется за свой счет содержать стационар. А значит, зарплаты у врачей в такой больнице будут существенно меньше.

Врач из другой киевской больницы анонимно рассказал OBOZREVATEL как раз о позитивном варианте. Их учреждение стало в каком-то плане пилотным и уже несколько месяцев работает по принципам второго этапа медреформы. Изменения он называет прогрессивными, но по зарплатам пока разницы особой не видит. Тем не менее, уверен, что это временно, и в ближайшие месяцы ситуация изменится.

"Форма отчетности стала более строгая, более взвешенный подход к назначению препаратов. От этого зависит стоимость случая в протокольной медицине. Начали компьютеры осваивать, переходим на электронную систему документирования. Давно можно было к этому прийти, но реформа подстегнула это. Изменения, которые сделали, я считаю прогрессивными", – поделился он.

При этом удается вписываться и в тарифы, которые заложены НСЗУ. По некоторым случаям лечение обходится дешевле, по некоторым – дороже, но в среднем, по его словам, все в пределах нормы.

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