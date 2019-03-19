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После четырех стаканов – смерть? Названы популярные напитки-убийцы

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Употребление сахаросодержащих напитков увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Это выяснилось после того, как ученые Гарвардского университета провели масштабное исследование с участием более сотни тысяч человек, сообщает "Лента.ру".

Они утверждают, что четыре и более стакана с заменителем сахара в день повышают смертность у женщин.

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После четырех стаканов – смерть? Названы популярные напитки-убийцы

Специалисты проанализировали данные, полученные при участии 80 647 женщин в 1980-2014 годах и 37 716 мужчин в 1986-2014 годах.

Оказалось, что употребление от одного до четырех сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск преждевременной смерти на 1 процент, от двух до шести в неделю — на 6 процентов, от одного до двух в день — на 14 процентов, и два и более в день — на 21 процент. При этом связь между напитками и смертностью была более выраженной у женщин, чем у мужчин.

Основной причиной раннего ухода из жизни оказались сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам педиатра Евгения Комаровского, самым полезным напитком для утоления жажды ребенка является некипяченая и негазированная минеральная вода.

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Место
США
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