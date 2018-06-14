Порошенко анонсировал масштабные изменения в медицине

Украинская медицина требует масштабного реформирования, вплоть до создания, по сути, новой системы здравоохранения.

Данное заявление сделал президент Петр Порошенко в Киеве на встрече с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника, в четверг, 14 июня, передает пресс-служба главы государства.

"Не реформировать медицинскую отрасль невозможно. И система, которую мы унаследовали от СССР, является абсолютно неприспособленной к новым социальным и экономическим реалиям. За год нам многое удалось достичь. И это не косметические ремонты, а закладка новой системы здравоохранения", – заявил он.

Порошенко напомнил, что по его инициативе был запущен проект "Сельская медицина". Уже до конца года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа.

"Уже наработана нормативно-правовая база для имплементации этого закона, разработаны проекты строительства амбулаторий с жильем у большинства из них, утвержденные генеральные планы и проектно-сметная документация", – добавил глава государства.

Также президент заявил о появлении в Украине новой военной медицины по стандартам НАТО.

"До 93% раненых бойцов после получения медицинской помощи возвращаются в строй. Это действительно один из лучших показателей, как отмечают мировые эксперты среди стран, которые принимали участие в боевых действиях", – отметил он.

Не реформувати медичну галузь неможливо. Та система, яку ми успадкували від СРСР, є абсолютно непристосованою до нових соціальних і економічних реалій. За рік нам багато чого вдалося досягти. І це не косметичні ремонти, а закладка нової системи охорони здоров’я. — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 июня 2018 г.

За моєї ініціативи впроваджено амбітний проект "Сільська медицина". Я поставив чітку мету – для третини населення України, які проживають у сільській місцевості, ми повинні забезпечити як якісну й доступну медичну послугу, так і професійну високоспеціалізовану консультацію — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 июня 2018 г.

До кінця року має запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу. Вже напрацьовано нормативно-правову базу для імплементації цього закону, розроблено проекти будівництва амбулаторій з житлом у більшості з них, затверджені генеральні плани та проектно-кошторисна документація — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 июня 2018 г.

В умовах російської агресії ми будуємо нову військову медицину за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців, після отримання медичної допомоги повертаються до строю. Це дійсно одні з найкращих показників, як зазначають світові експерти серед країн, які брали участь в бойових діях — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках медреформы в Украине больницы начнут финансировать по принципу "деньги идут за пациентом". На украинца будут выделять в год 370 грн, на подростка – 814 грн, на старика – 740 грн, а на ребенка до 5 лет – 1480 грн.

Если пациенты не подписали декларации (в том числе по причине того, что больницы до сих пор не прошли регистрацию), на них будут выделять вместо положенных от 370 до 1480 грн всего 240 грн. Всех украинцев без деклараций внесут в "красный список".