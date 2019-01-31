Поражают мозг и сводят с ума: выяснилась страшная опасность домашних кошек

Токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом представителей семейства кошачьих и других млекопитающих, может вызывать шизофрению у людей.

Это выяснили ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании, сообщает издание Science Alert.

Токсоплазма, относящаяся к протистам, обитает в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Этот организм вызывает токсоплазмоз — заболевание, обычно протекающее в легкой форме, но становящееся опасным при пониженном иммунитете. Паразит может влиять на поведение своего хозяина — например, у зараженных грызунов исчезает страх перед кошками, что повышает вероятность быть съеденными ими, и это, в свою очередь, облегчает попадание токсоплазмы в организм основного хозяина. Считается, что у зараженных людей, которые составляют половину населения Земли, тоже увеличивается склонность к риску и тревожность.

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Домашняя кошка

Специалисты проанализировали данные, полученные при масштабном когортном исследовании Danish Blood Donor Study с участие более ста тысяч человек. В выборку вошли 80 тысяч участников. Ученые выявили 2,5 тысячи человек с психическими нарушениями и провели поиск иммуноглобулинов в их крови, указывающих на наличие токсоплазмы и другого возбудителя — цитомегаловируса, возбудителя герпеса.

Оказалось, что у людей с Toxoplasma gondii риск развития шизофрении был почти на 50 процентов выше, чем у тех, у кого инфекция не была выявлена. Эта связь стала еще более очевидной, когда исследователи учитывали только тех участников, которые не страдали шизофренией на момент заражения инфекцией. Несмотря на эти новые данные, ученые считают, что о доказанности причинно-следственной связи пока говорить преждевременно, хотя токсоплазма, вероятно, действительно является одним из факторов развития шизофрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что домашние кошки способны влиять на сексуальную жизнь своих хозяев.

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