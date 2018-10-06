Я вже вчора писала про геніальність природи: у всіх сезонних дарах є всій сенс.

Наприклад, восени менше сонця і багатьох людей "накриває", як вони кажуть "осіння депресія", що в перекладі на мову біохімії означає -- менше виробляється нейромедіаторів, які забезпечують гарний настрій -- серотоніну та дофаміну, тому що активізується фермент, який пригнічує їхню активність -- МАО (моноамінооксидаза).

Осінні ЯБЛУКА та ВИНОГРАД мають у своєму складі речовини, які гальмують активність МАО, чим забезпечують вищий рівень дофаміну та серотоніну.

Висновок: восени їжте яблука ти виноград:)

Ягода ОБЛІПИХА.

Містить каротиноїди, які в організмі трансформуються у вітамін А, а також багато вітаміну С, що дає змогу імунній системі бути напоготові (переохолодження, віруси і тд), а ще -- катехіни -- універсальні адаптогени та нейропротектори -- захищають клітини мозку від накопичення амілоїдного білка, що веде до хвороби Альцгеймера.

Катехіни гальмують втрату м'язевої маси і розвиток старечого одряхління.

Вживання обліпихи покращує стан шкіри, вона менше схильна до обвітрень та зміцнюється її бар'єр, який захищає організм від проникнення шкідливих для нього речовин.

Мають противірусну дію.

Захищає шкіру від фотостаріння.

Висновок: восени їжте обліпиху, хоч столову ложку.

КАЛИНА.

Просто клондайк флавоноїдів (кверцетину, кемпферолу, апігеніну, лютеоліну та інших). за цими хитромудрими термінами прихована потужна оздоровча дія на організм.

Кверцетин -- доведений харчовий геропротектор, нейропротектор, і кардіопротектор.

Він стимулює аутофагію в кожній клітині нашого організму -- тобто процес очищення від токсинів, клітинного "сміття", фактично оновлює клітини.

Підвищує стресостійкість клітин -- тобто вони стають менш вразливими до різних видів стресу (токсинів, вірусів, мутацій).

Має також противірусну дію (за рахунок фітонцидів).

А ще містить фітостерини, які нормалізують рівень холестерину та тиск крові (дуже корисно всім гіпертонікам).

КАПУСТА

Тут можна цілий роман молодості та довгожительства написати.

Це настільки потужний геропротектор, що той, хто не їсть капусту, багато втрачає… багато втрачає років життя.

Що робить капуста з нашим тілом?

- Захищає від атеросклерозу.

- Від раку.

- Нормалізує роботу імунної системи.

- Допомагає нормалізувати масу тіла, зокрема, схуднути.

- Є потужним детоксикантом (сульфорафан, індол-3-карбінол).

- Забезпечує свіжий колір обличчю, хороші функції шкіри.

- Якщо капуста фіолетова -- то ще більше антимутагенних властивостей, захист мозку від втрати пам'яті.

Висновок: їжте капусту.

P.S. Хто не може в салаті -- натирайте на грубій або дрібній тертці, або хоч ложечку соку капусти, і то буде користь.

Новости В чому неймовірна користь гарбуза

МІЙ СНІДАНОК.

Яйце на подушці із запечених помідорів.

Болгарський перець.

Зелень капусти кале та руколи.

Капуста фіолетова, натерта на тертці, з додаванням оливкової олії та лимонного соку.

Запечений гарбуз.

Скумбрія.

Хумус (готовий, із супермаркета).

НАПІЙ З КАЛИНИ: калину помити, і разом із гілочками залити окропом і збити в блендері, дати настоятись 5 хвилин, процідити. Кому буде гірко -- цілуйтеся)

(ну добре-добре, можете додати неповну ложечку меду:)

І нехай буде з нами Сила!