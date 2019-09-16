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Популярные таблетки от изжоги оказались смертельно опасными

1.2т Читать материал на украинском

Препарат Zantac, который в Украине известен как Ранитидин, может провоцировать развитие онкологии.

К такому выводу пришли специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В препарате, который используют для лечения различных расстройств ЖКТ, был обнаружен канцерогенный агент.

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Опасным оказалось соединение под названием NDMA, или диметилнитрозамин. В то же время ученые отметили, что количество, обнаруженное в препарате, немного превышает уровни, которые присутствуют в обычных продуктах, таких как мясо, молочные продукты и овощи.

Больные, кто принимают препарат безрецептурно, могут рассмотреть возможность использования других лекарств, однако об экстренной отмене препарата пока речь не идет.

Таблетки от изжоги оказались смертельно опасными

Таблетки от изжоги оказались смертельно опасными

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили использование и продажу препарата "Натрия хлорид" от производителя "Юрия-Фарм".

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Место
Украина
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