Популярные таблетки от изжоги оказались смертельно опасными

Препарат Zantac, который в Украине известен как Ранитидин, может провоцировать развитие онкологии.

К такому выводу пришли специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В препарате, который используют для лечения различных расстройств ЖКТ, был обнаружен канцерогенный агент.

Опасным оказалось соединение под названием NDMA, или диметилнитрозамин. В то же время ученые отметили, что количество, обнаруженное в препарате, немного превышает уровни, которые присутствуют в обычных продуктах, таких как мясо, молочные продукты и овощи.

Больные, кто принимают препарат безрецептурно, могут рассмотреть возможность использования других лекарств, однако об экстренной отмене препарата пока речь не идет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили использование и продажу препарата "Натрия хлорид" от производителя "Юрия-Фарм".

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