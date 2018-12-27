Популярная в Украине пластическая процедура может вызвать рак: в ЕС забили тревогу

Увеличение груди с использованием популярных текстурированных имплантатов фирмы Allergan, Plc вызывает редкий тип рака — анапластическую великоклеточную лимфому.

Их уже отзывают с Евросоюза. В частности, Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств приостановило продажу. Эти импланты очень часто используют при проведении операций и в Украине. Однако, отечественные врачи не готовы от них отказаться, передает ТСН.

"Если брать по прайсу, то это самый дорогой имплант. Конечно, пациенты хотят самые дорогие импланты. Пара анатомических – больше тысячи долларов", — пояснил пластический хирург Эдгар Каминский.

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Увеличение груди Кравира

Он разрезал все виды имплантатов, чтобы показать, что наполнение у них идентичное. "Но эту текстуру используют очень много фирм. Поэтому если мы говорим, что она что-то делает плохое, мы должны отозвать, запретить все импланты с такой формой", — говорит он.

Подчеркивается, что Украина вместе с Америкой и еще десятками стран в мире эти имплантаты запрещать не собирается. Отечественные онкологи в один голос твердят, что этот материал не может быть опасным.

При этом большинство женщин, решившихся на эту операцию, до сих пор выбирают именно эти импланты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что активный компонент глазных капель, созданных для лечения заболеваний сетчатки, способен побороть один из самых агрессивных видов рака.