Поможет сперма умерших мужчин: ученые нашли новый метод лечения бесплодия

Британские ученые заявили, что сперму умерших мужчин можно использовать для лечения женского бесплодия.

С такими громкими аргументами в частности выступили двое медиков в своем исследовании, которое опубликовал журнал Journal of Medical Ethics. Об этом сообщает Kurier.

По их мнению, взятие спермы у представителей сильного пола уже после смерти может дать "приемлемую с моральной точки зрения" возможность увеличить имеющиеся запасы ее так называемых банков.

Медики заявили о новом методе лечения бесплодия

"После смерти мужчины сперму можно получить, а затем заморозить ее с помощью электрической стимуляции простаты или хирургической операции", – говорятся в докладе.

Ученые утверждают, что беременность, наступающая после оплодотворения спермой, взятой у умерших мужчин, протекает без осложнений. При этом дети рождаются здоровыми, даже если мужское семя было взято через 48 часов после смерти его "владельца".

Авторы исследования – Нейтан Ходсон из Лестерского университета и Джошуа Паркер из больницы Уайтеншо в Манчестере – заявляют, что такой метод попадает под категорию донорства органов.

Такой метод якобы попадает под категорию донорства органов

"Если с моральной точки зрения приемлемо, что люди могут жертвовать ткани, чтобы облегчить страдания других людей при различных заболеваниях, то мы не видим причин, почему нельзя так поступать и при других страданиях, например, от бесплодия", – убеждают они.

Как сообщал OBOZREVATEL, потребление марихуаны связано с уменьшением количества сперматозоидов, затрудненной овуляцией и снижением вероятности зачатия. Согласно последним исследованиям, этот препарат может серьезно повлиять на мужскую и женскую фертильность.

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