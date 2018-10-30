Помогает иммунитету: ученые назвали новый способ борьбы с раком

Группа ученых из Гентского университета и Университета Лувена в Бельгии раскрыла молекулярный механизм человеческого организма, который подавляет иммунную систему и способствует развитию рака. Также медики обнаружили антитело, способное заблокировать действие этого механизма и предотвратить заболевание.

Речь идет о регуляторных Т-лимфоцитах, которые отвечают за "удар" иммунитета по болезни. Эти клетки высвобождают цитокин (TGF beta) — молекулы, которые снижают активность лимфоцитов, говорится на сайте Университета Лувена (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Была обнаружена трехмерная сборка белков, которая подавляет иммунитет. Также мы нашли антитела, способные блокировать это негативное явление. Такое антитело может служить для стимуляции иммунитета стойкости к опухолевым клеткам у больных раком, вызывая их разрушение", — пояснили исследователи.

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На основе этих антител медики собираются разработать лекарство, которое будет помогать бороться с онкологией заболевшим людям.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали средство, способное увеличить продолжительность жизни человека. Этому занятию, по словам медиков, нужно уделять ежедневно минимум 30 минут.