Полностью "переваривает" опухоль: найдено эффективное средство от рака

Чернила каракатицы содержат наночастицы, которые подавляют рост раковых опухолей у мышей.

К такому выводу пришли ученые Университета Уханя в Китае, передает Phys.org. В диаметре данные частицы достигают 10 нанометров.

Они превращают имунные клетки-макрофаги М2 в макрофаги М1, которые препятствуют развитию рака. М1 "переваривают" раковые клетки и активируют Т-лимфоциты.

Проведя эксперименты, ученые узнали, что при облучении инфракрасным светом наночастицы становятся еще более эффективными и почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований и формирование метастазов.

Лечение рака

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали группу крови, неуязвимую для рака.

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