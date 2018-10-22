Покрылся кровоподтеками: молниеносная инфекция убила в Черновцах ребенка

В Черновцах третьеклассник скончался от менингита, хотя еще несколько дней назад он не жаловался на здоровье.

Как говорится в сюжете ТСН, у мальчика появились на выходных признаки отравления, а уже 22 октября состояние ребенка резко ухудшилось. Его тело покрылось кровоизлияниями, потому школьника срочно госпитализировали. Но врачи так и не смогли спасти пациента.

"Молниеносная форма, которая сопровождается массивными кровоизлияниями во все органы, и поэтому, к сожалению, спасти ребенка не смогли", - рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской больницы Наталья Скращук.

Что именно стало причиной такой формы менингита, выяснят специалисты после лабораторных исследований. Несмотря на летальный исход у ребенка, школу пока решили не закрывать на карантин. Эпидемиологи обследовали более трех десятков детей и учителей, с которыми контактировал погибший мальчик.

"Сейчас угрозы нет, сразу было начато эпидемиологическое расследование, медицинские работники своевременно информированы. И врач, и медицинская сестра будут активно наблюдать за детьми", - отметил завотделом Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Юрий Падурару.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Сумах сразу десять детей из разных школ были госпитализированы с менингитом.