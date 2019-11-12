"Подкрепите конкретными делами!" Раду призвали выделить средства на сердечные импланты

Народный депутат 8-го созыва, советник председателя Комитета по правам человека Ирина Суслова заявила, что Верховная Рада в проекте госбюджета к 2020 год должна заложить средства на закупку оклюдеров – современных сердечных импланты для лечения врожденных пороков сердца.

По ее словам, благодаря аналогичным расходам в 2019 году украинские врачи установили 420 оклюдеров, из них 350 – детям.

"В прошлом году мы – народные депутаты 8-го созыва – внесли изменения в госбюджет и предусмотрели 30 миллионов гривен на закупку оклюдеров – современных сердечных имплантов. Благодаря этому наши дети получили здоровые сердца, потому что для лечения врожденных пороков сердца уже не надо было делать сложные травматические операции, а достаточно применить имплант и через короткое реабилитационный период ребенок чувствовал себя здоровым. Благодаря государственной поддержке в 2019 году наши врачи установили 420 оклюдеров, из них 350 – детям", – отметила Суслова.

Ирина Суслова

По ее словам, закупка оклюдеров не должна быть разовой акцией, государство ежегодно должно брать на себя социальное обязательство помощи детям, больным врожденными пороками сердца.

"Сейчас действующие народные депутаты рассматривают проект бюджета на 2020 год. И я хочу, чтобы они поддержали начинания предшественников и снова заложили средства на закупку оклюдеров. Соответствующее правку в проект госбюджета внес народный депутат Дмитрий Лубинець. Она предусматривает выделение 103 млн. грн. на обеспечение оклюдеров тем, кто не может купить эти дорогие импланты на свой счет", - отметила Суслова.

Она добавила, что это как раз тот случай, когда публичные лозунги и речи можно подкрепить конкретным делом.

"Верю, что у парламента хватит доброй воли, мудрости и ответственности для помощи тысячам наших детей!", - убеждена Суслова.

Как писал OBOZREVATEL:

официально Кабмин представил проект бюджета во вторник, 5 ноября.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бюджет впервые будет "без повышения налогов и с сокращением дефицита".

В документе, принятом Верховной Радой в первом чтении, заложены доходы на уровне 1,79 трлн гривен, а расходы – 1,17 трлн гривен.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – в 4723 гривен.

В то же время будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривну больше, чем в 2019 году.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!