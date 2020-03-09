Почему женщины живут дольше мужчин: появился ответ

Мужчины живут не так долго, как женщины, из-за набора половых хромосом XY.

Об этом сказано в исследовании ученых австралийского Университета Нового Южного Уэльса. Работа опубликована на сайте журнала Biology Letters.

Они хотели проверить гипотезу, согласно которой Y-хромосомы не могут защитить организм от вредных мутаций в X-хромосомах. При этом предполагается, что вторая копия половой хромосомы способна корректировать изменения ДНК и даже заменить свою "пострадавшую" пару.

ktk.kz

"Мы изучили данные о продолжительности жизни не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, пауков, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков", – отметил один из авторов исследования Зои Кирокостас.

Выяснилось, что особи с идентичной парой хромосом в среднем живут на 17,6% дольше. При этом в зависимости от вида такой гомогамный набор хромосом может быть как у мужских, так и у женских особей.

Так, у птиц, бабочек и мотыльков именно самцы определяются хромосомами ZZ, в то время как самки имеют ZW-хромосомы. В этом случае продолжительность жизни будет больше у мужских особей.

У человека именно женщины являются носительницами хромосом XX и поэтому они живут дольше, поясняют ученые. Как заметили исследователи, если долгожителями оказывались самцы, то они переживали самок лишь на 7%. Если ими оказывались самки, то у них этот показатель достигал почти 21%.

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