Почему умирают люди: названы топ-10 причин

Ишемическая болезнь сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смерти у людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, также в топ-3 входят инфекции нижних дыхательных путей. Такую информацию опубликовали в Twitter ООН.
Twitter ООН
Далее расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД.
Замыкают десятку наиболее частых причин смерти туберкулез, рак трахеи, бронхов и легких и ДТП.
Почему необходимо знать причины смерти людей?— ООН (@UnitedNationsRU) 13 июня 2018 г.
Установление численности людей, которые ежегодно умирают, и причин их смерти является одним из наиболее важных способов оценить эффективность системы здравоохранения той или иной страныhttps://t.co/CzVWM9FrsI pic.twitter.com/OnutuNT7bO
Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали смертельную опасность бассейнов.