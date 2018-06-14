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Почему умирают люди: названы топ-10 причин

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Ишемическая болезнь сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смерти у людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, также в топ-3 входят инфекции нижних дыхательных путей. Такую информацию опубликовали в Twitter ООН.

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Twitter ООН

Далее расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД.

Замыкают десятку наиболее частых причин смерти туберкулез, рак трахеи, бронхов и легких и ДТП.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали смертельную опасность бассейнов.

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