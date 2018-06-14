Почему умирают люди: названы топ-10 причин

Ишемическая болезнь сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смерти у людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, также в топ-3 входят инфекции нижних дыхательных путей. Такую информацию опубликовали в Twitter ООН.

Twitter ООН

Далее расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД.

Замыкают десятку наиболее частых причин смерти туберкулез, рак трахеи, бронхов и легких и ДТП.

Почему необходимо знать причины смерти людей?

Установление численности людей, которые ежегодно умирают, и причин их смерти является одним из наиболее важных способов оценить эффективность системы здравоохранения той или иной страныhttps://t.co/CzVWM9FrsI pic.twitter.com/OnutuNT7bO — ООН (@UnitedNationsRU) 13 июня 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали смертельную опасность бассейнов.