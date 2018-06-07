Почему случается рецидив: найдены причины неизлечимости рака

Ученые Лундского университета в Швеции определили защитные механизмы, благодаря которым раковые клетки выживают при различных методах лечения.

Исследователи проанализировали геномы раковых клеток, выделенных из 50 новообразований у детей, больных опухолью Вильмса, нейробластомой и рабдомиосаркомой, передает "Лента.ру".

Оказалось, что мутации можно разделить на четыре группы, соответствующие механизмам выживания опухолевых тканей: толерантность, сосуществование, конкуренция и хаос. При этом две последние способствуют рецидиву опухолей.

При толерантности новые клоны образуются в определенной части опухоли и не меняют своего места расположения. Сосуществование же предполагает, что клоны растут и размножаются со всей остальной частью новообразования, попадая в различные его места. При конкуренции новый клон полностью замещает собой первоначальные раковые клетки. Хаос же возникает в случае, если в ДНК клонов беспорядочно возникают новые мутации и различные типы клеток образуются в разных местах опухоли одновременно.

Как сообщал OBOZREVATEL, американским молекулярным биологам впервые удалось заставить иммунитет полностью уничтожить рак груди.