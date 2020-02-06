Не только негигиенично: ученые раскрыли опасность мочеиспускания в душе

Мочеиспускание в душе не только не гигиенично, но и грозит заражением серьезными инфекционными заболеваниями.

К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго. Об этом сообщает Fit For Fun.

Отмечается, что сама по себе моча не представляет вреда для человека. Однако ситуация обретает другой характер, если человек страдает заболеванием мочевыделительной системы.

Мочиться под душем может быть опасно

Так, вредные бактерии могут попадать в организм через поврежденные участки кожи, что и приводит к инфекциям мочевыводящих путей.

Ко всему прочему множество людей проводят в душе гигиенические процедуры – например, бритье или скрабирование, что может повредить кожу. По словам врачей, впоследствии при мочеиспускании в организм может проникнуть инфекция.

И хотя риск этого очень мал, но опасность таки существует, убеждают медики, призывая быть аккуратными и заботиться о своем здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врачей, боль в пояснице, рези и затрудненность при мочеиспускании являются признаками цистита – самой "популярной" болезни холодного времени года.

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