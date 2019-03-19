Украинцы стремительно стареют: что происходит и как отсрочить смерть

Национальный институт США провел исследование и выяснил, в каких странах и во сколько наступает старость. Украина оказалась на 179 месте из 195 государств. Если в среднем в мире возраст прихода старости около 65 лет, то у нас – 57.

Главные причины – плохая медицина, особенно профилактика болезней, а также бедность. Ведь в бедной стране люди часто не счастливы, озлоблены и раздражены, а значит, они получают отрицательные эмоции, которые подрывают их здоровье. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Не ходим к врачам и не следим за здоровьем

Ученые из Национального института старения США за основу взяли не продолжительность жизни, а заболевания, связанные со старением. Это болезнь Паркинсона, Альцгеймера, инсульты, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология и т.д. Всего они насчитали 92 таких недуга, проанализировав ситуацию с 1990 года по 2017 год.

Украинцы стареют раньше европейцев

Выяснилось, что украинцы стареют раньше, чем жители Европы, США, стран Ближнего Востока.

Заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии НАН Украины Ирина Курило говорит, что одна из причин такой ситуации – плохое состояние медицины, особенно в сфере профилактики основных заболеваний.

"Плохое состояние здоровья украинцев – это наша отличительная черта. Посмотрите, как выглядят пожилые люди в странах Запада, они выглядят намного здоровее и подтянутее своих украинских сверстников. Все это связано с нашим поведением – плохие привычки, нерациональное питание, экологическая ситуация. Мы не привыкли ходить к врачам, мы не следим за своим здоровьем, курим, пьем..." – пояснила OBOZREVATEL Ирина Курило.

На западе пожилые люди более подтянутые

По данным Минздрава, в Украине каждый пятый курит. А интенсивное курение более 20 лет сокращает жизнь на 25 лет, в том числе и из-за болезней сердца.

Все беды от бедности

Ведущий научный сотрудник Института демографии НАН Украины Лидия Ткаченко добавляет в "черный список" и отношение людей к жизни, эмоциональное состояние.

"Много украинцев работает на неинтересной, несодержательной работе, которая приносит им лишь отрицательные эмоции. Продавцы на базарах, кондукторы, водители маршруток. Такая работа не способствует хорошим эмоциям и здоровому образу жизни. Люди злые, нервные, недоброжелательные", – отметила в беседе с нами Лидия Ткаченко.

Украинцы заняты неинтересной работой

Также демограф обращает внимание и на питание украинцев: "Мы бедная страна, а как в любой бедной стране для нас важно съесть больше, а за качеством питания мы не следим".

Кстати, по данным Минздрава, каждый второй украинец имеет избыточный вес. А каждый третий – повышенное артериальное давление. Именно эти болезни сокращают нашу жизнь и приводят к раннему старению.

Что касается медицины, то демограф приводит пример западных стран, где существует страховая медицина. "Там люди обязаны следить за своим здоровьем, вовремя проходить все обследования. Естественно, там гораздо раньше выявляются все болезни", – говорит Ткаченко.

Влияет экология

Не последнюю роль в продолжительности жизни и раннем старении украинцев играет и экология. Демографы отмечают, что сейчас вредных производств стало меньше, часть предприятий просто остановились, а многие шахты остались на оккупированной территории. Однако не все так просто.

На старение влияет экология

По статистике дольше всего в Украине живут люди на западе – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях. Меньше всего – в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской.

Социолог из Львовской области Андрей Бурба утверждает, что в западной части страны люди ведут более традиционный образ жизни, они больше занимаются сельским хозяйством, потребляют натуральные продукты. А главное – они более оптимистичны и доброжелательны.

"Они рано встают, потому что им нужно заниматься хозяйством. Они ходят в церковь по выходным, и это добавляет им оптимизма. Они трудятся, используют в пищу натуральные продукты и больше овощей. Они вовремя ложатся спать. Многие живут в селах, а значит, дышат чистым, горным воздухом. Да и опасных производств там нет", – рассказалOBOZREVATEL Бурба.

Рано встают и ходят в церковь

Чего не скажешь о жителях Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей. Тут население сокращается быстрее всего. Недалеко от них ушли Запорожская, Полтавская и Сумская области.

"Там еще остались вредные производства. Там больше городов, где люди трудятся на предприятиях, им не хватает денег. В результате они переполнены отрицательными эмоциями, что тоже приводит и к старению, и сокращает жизнь", – говорит социолог.

По данным статистики, сердечно-сосудистыми заболеваниями больше всего страдают в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях. Что касается онкологических заболеваний, то в лидерах также Харьковская, Днепропетровская, Сумская области и Киев.

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