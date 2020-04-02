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Почему коронавирус поражает всех по-разному: медики нашли объяснение

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На то, насколько сложно пациент перенесет заражение коронавирусом COVID-19, влияют три фактора – возраст, текущее состояние здоровья и генетика.

Как пишет Daily Mail, с одной стороны у некоторых людей коронавирус проходит вообще без каких-либо симптомов. С другой стороны, люди, которые на первый взгляд кажутся полностью здоровыми, умирают от инфекции.

Как тяжесть заболевания COVID-19 варьируется среди пациентов

Как тяжесть заболевания COVID-19 варьируется среди пациентов

pixabay.com

Известно, что возраст является ключевым решающим фактором, поскольку пожилые люди по статистике подвергаются большему риску смерти в случае заражения.

У людей старше 80 лет вероятность смерти от коронавируса составляет от 14,8% до 20%. Среди лиц в возрасте до 19 лет смертность всего 0,2%.

Однако всегда есть исключения. Так, на прошлой неделе 101-летний мужчина в Италии выздоровел и был выписан из больницы. Тогда как американский штат Коннектикут объявил о самой юной жертве COVID-19 – шестинедельном ребенке.

Состояние здоровья в момент заражения коронавирусом также связано с тяжестью заболевания. Повышенный риск связан с диабетом, заболеваниями легких, астмой и сердечными заболеваниями.

Некоторые врачи считают, что могут быть генетические причины различных реакций на COVID-19.

"Будут люди, которые особенно восприимчивы, и будут люди, которые особенно устойчивы", – заявил генетик из Стэнфорда Карлос Бустаманте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 апреля коронавирус окончательно закрепился в Европе и США. Уже четыре страны обогнали Китай по количеству смертей: Италия, Испания, США и Франция. Заразилось во всем миру уже более 950 тысяч человек.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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